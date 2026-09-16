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Carlos Suárez sería el nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol

Carlos Suárez, quien se desempeñó como asesor y estratega de la campaña presidencial de Abelardo de La Espriella, sería el nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol.

Durante la asamblea extraordinaria de este martes 15 de septiembre, Suárez fue elegido como miembro integrante de la junta directiva. Según confirmó la compañía estatal, la nueva junta ahora cuenta con seis nuevos integrantes:

Cambios en la junta directiva

Carlos Augusto Suárez Rojas, Jorge Alberto Jaller Jaramillo, José Camilo Manzur Jattin, Ludmila del Carmen Vergara Rosales, Betzy Patricia Martínez Zapateiro y Claudia Margarita Lafaurie Taboada.

Mientras que continuarán César Eduardo Loza Arenas, Ricardo Rodríguez Yee y Luis Felipe Henao Cardona. Esta permanencia asegura una continuidad en la dirección estratégica de Ecopetrol, mientras que la incorporación de nuevos miembros promete un enfoque renovado en la gestión de la compañía.

Los nuevos miembros se enfrentan a la tarea de elegir un nuevo presidente para la compañía.

Perfil y trayectoria profesional de Carlos Suárez

Nacido en Bogotá, es hijo de Daniel Suárez Hernández, quien ocupó el cargo de presidente del Consejo de Estado. Es abogado de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con una especialización en gerencia pública y control fiscal. También con un posgrado en Derecho Constitucional y Penal de la Universidad de Salamanca en España.

Desde 2010, se enfocó en la comunicación estratégica, la gestión de crisis y el marketing digital. Conocido por su papel como asesor político, Suárez es el CEO y fundador de la firma Estrategia&Poder. Ha sido galardonado en los Premios Napolitan Victory Awards en Washington D.C. en varias categorías, incluyendo Comunicación y Oratoria en 2016, Mejor Blog Político del Año en 2018 y Campaña Audiovisual del Año en 2020.

Tras el triunfo de De la Espriella en las presidenciales de 2026, Suárez optó por no asumir un cargo público ministerial.

La nueva Junta Directiva de Ecopetrol asumirá sus funciones en un momento relevante para Ecopetrol, compañía que enfrenta retos relacionados con la producción de hidrocarburos, la seguridad energética, las inversiones, la transición energética y el desempeño financiero.

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