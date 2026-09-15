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15 sep 2026 Actualizado 01:08

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Primer mes de ahorro de energía será pedagógico: Acolgen explica cómo funcionará medida del Gobierno

La presidente de Acolgen, Natalia Gutiérrez, explicó cómo funcionará la medida de la Comisión de Regulación de Energía y Gas para contribuir a reducir el consumo en Colombia

¿Cuáles son los retos del sector eléctrico de Colombia de cara al 2026?. Introducción, por Natalia Gutiérrez. | Foto: Caracol Radio

¿Cuáles son los retos del sector eléctrico de Colombia de cara al 2026?. Introducción, por Natalia Gutiérrez. | Foto: Caracol Radio

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Ante las condiciones de mayor consumo energético y la menor disponibilidad de generación hídrica en Colombia por El Fenómeno de El Niño, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) creó un programa transitorio para incentivar el uso eficiente de energía eléctrica y contribuir a reducir la demanda nacional.

En La Luciérnaga de Caracol Radio, estuvo Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén, quien explicó que en el primer mes de aplicación de la medida para incentivar el ahorro de energía en Colombia, esta tendrá un carácter pedagógico y no representará, inicialmente, castigos ni beneficios económicos para los usuarios que superen o reduzcan su consumo.

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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