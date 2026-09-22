El fenómeno de El Niño ha provocado temperaturas de hasta 31 °C en diversos sectores de Manizales

Andrés Felipe Posada

La Alcaldía de Manizales, a través de la Unidad de Gestión del Riesgo (UGR), emitió una alerta preventiva a la ciudadanía ante las condiciones climáticas actuales, caracterizadas por un incremento considerable de las temperaturas y una drástica reducción de las lluvias en la capital de Caldas. Desde la entidad se enfatizó la importancia de articular esfuerzos entre la comunidad y los organismos de socorro para prevenir incendios de cobertura vegetal en las zonas rurales del municipio, eventos que en su mayoría están directamente vinculados con la acción humana.

Al respecto, el director de la UGR, Diego Armando Rivera Gutiérrez, explicó: “actualmente, en el país y en Manizales atravesamos por el fenómeno de El Niño, con un aumento significativo de las temperaturas y una disminución considerable de las precipitaciones. Debido a esto, se han registrado algunas quemas forestales en la zona rural; por ello, solicitamos a los manizaleños el mayor compromiso para prevenirlas.”

Video con el director de la UGR de Manizales, Diego Armando Rivera Gutiérrez.

El funcionario advirtió que gran parte de los incidentes se originan por factores antrópicos (causados por las personas), tales como la quema de residuos sólidos, la realización de fogatas o el descuido al arrojar objetos como envases de vidrio, que pueden desencadenar fuego en la vegetación seca.

Atención oportuna y uso responsable del agua

En algunos sectores del municipio ya se registran temperaturas entre los 29 y 31 °C. El calor extremo, sumado a la cobertura vegetal seca y a cualquier elemento detonante, acelera la propagación de las llamas. Ante el panorama, la UGR reitera que cualquier novedad debe reportarse inmediatamente a la Línea 119 del Cuerpo Oficial de Bomberos.

Rivera Gutiérrez hizo llamado al consumo responsable del recurso hídrico: “cctualmente no hay riesgo de desabastecimiento hídrico en la ciudad; sin embargo, debemos fomentar prácticas de ahorro en el consumo de agua para garantizar el suministro. Esto es un trabajo de todos.”

Finalmente, la Administración Municipal destacó la labor coordinada del Cuerpo Oficial de Bomberos, cuya rápida capacidad de respuesta desde diferentes frentes ha evitado la propagación de los incendios y ha mitigado posibles daños y pérdidas. Una alerta temprana por parte de la comunidad facilita una intervención oportuna y efectiva.

Recomendaciones importantes

Para evitar emergencias y proteger el medio ambiente durante la actual temporada, la Unidad de Gestión del Riesgo reitera las siguientes medidas: