Con 6 helicópteros se atenderá hoy el incendio forestal en el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque

Tunja

A pesar de los esfuerzos de las autoridades, organismos de socorro y voluntarios sigue sin control el incendio forestal que inició hace cuatro días en Villa de Leyva y se extendió al Santuario de Flora y Fauna de Iguaque en Boyacá.

Según Parques Nacionales Naturales el incendio en el Santuario ha afectado preliminarmente 1.300 hectáreas de las cuales el 60% corresponde al área protegida.

El martes se presentaron algunas lloviznas, pero no fueron suficientes para apagar las llamas que siguen subiendo por la montaña y se hace muy difícil para los bomberos y voluntarios.

Hoy se espera que seis helicópteros se sumen a las labores de extinción, mientras la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo anunció apoyo con 3 mil millones de pesos para contratar más horas de vuelo en la zona de la emergencia, al igual que la gobernación se suma con mil millones más.

Como si fuera poco, el martes 22 de septiembre se presentó otro incendio forestal en la vereda Toledo del municipio de Pesca y avanza hacía Firavitoba donde amenaza algunas viviendas.