Alcaldía de Tunja toma medidas contra docente señalado en denuncia por presunto abuso sexual

El secretario de Educación Territorial de Tunja, José Alberto Moreno Villamil, señaló que desde la Alcaldía ya se tomaron medidas.

Tunja

La Alcaldía de Tunja se pronunció sobre la denuncia por un presunto caso de abuso sexual contra una estudiante menor de edad del colegio INEM Carlos Arturo Torres, y confirmó la adopción de medidas frente al docente señalado.

José Alberto Moreno Villamil, secretario de Educación Territorial, explicó que funcionarios de la administración acompañaron la situación y verificaron el cumplimiento de la ruta establecida para estos casos.

“Lo primero es que lamentamos esos hechos, lamentamos la situación, pero también, de acuerdo a las normas vigentes, estar cerca a la institución. Ayer estuvimos casi toda la mañana, coincidimos con varias autoridades de la Procuraduría y de la Secretaría de la Mujer y nos reunimos con varias estudiantes de grado 11 para conocer lo que estaba sucediendo”, señaló Moreno.

El funcionario señaló que la Secretaría tomó una medida provisional para evitar que el docente continúe en contacto con estudiantes mientras las autoridades competentes adelantan las actuaciones correspondientes.

“También tomamos unas medidas instantáneas prácticamente en la Secretaría para que el docente no esté en la institución y esperar ya que los organismos actúen. También se habló con la coordinadora y estamos atentos de escuchar la comunidad educativa”, recalcó el funcionario.

Moreno Villamil indicó que el caso tiene actuaciones que corresponden tanto al ámbito disciplinario como al penal, por lo que algunos detalles se mantienen bajo reserva mientras avanzan los procedimientos.

“Hay unos temas que ya los lidera control disciplinario, otros temas se abordan ya en la esfera penal. Esas actuaciones ya están tomando el curso que tiene cada una, entonces en eso ya van avanzando como lo ordena la norma”, afirmó.

Frente a las manifestaciones realizadas por estudiantes de la institución, el secretario aseguró que la administración respeta el derecho de la comunidad educativa a expresar sus inquietudes, pero pidió evitar situaciones que puedan generar una nueva afectación para la menor.

“Les pedí que sus manifestaciones, lo que quisieran hacer, era absolutamente viable, pero que cuidáramos todos. Hemos sido especialmente ponderados en que estos hechos no den espacios a revictimizar, sino que generen reflexiones, actuaciones y responsabilidades según el caso”, añadió el secretario.