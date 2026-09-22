Incendio forestal ha consumido 800 hectáreas de vegetación del Santuario de Flora y Fauna de Iguaque

Así se encuentra el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque que ha sido alcanzado por las llamas.

Chíquiza

Luego de un sobrevuelo, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya reveló la magnitud de la tragedia ecológica que ha provocado el incendio forestal que ha afectado tres municipios.

Las llamas comenzaron en la tarde del sábado 19 de septiembre en el Cerro San Marcos de Villa de Leyva, se extendieron a la vereda Ritoque de Sáchica y ahora afecta una de las reservas naturales más importantes de Boyacá y Colombia, el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, en la zona ubicada en el municipio de Chiquiza.

“En el Santuario de Fauna y Flora Iguaque literalmente se está viviendo una tragedia. Hoy se calcula que 800 hectáreas se han quemado dentro del mismo. Es de las imágenes más dolorosas que nos ha tocado vivir en Boyacá en los últimos años. Duele en el alma lo que está sucediendo”.

Dijo el gobernador Amaya que el departamento seguirá sumando esfuerzos con la nación para liquidar las llamas.

“Seguiremos trabajando sin pausa ni descanso, aunque necesitamos con urgencia más apoyo aéreo para enfrentar esta emergencia”.

Este martes se espera que al menos tres helicópteros de la Fuerza Aérea, el Ejército y los contratados por la gobernación de Boyacá se sumen a la atención de la emergencia.