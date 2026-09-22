Tunja proyecta presupuesto superior a $500.000 millones para 2027

El alcalde Rafael Acevedo Pedroza indicó que el estimado de presupuesto para el próximo año sería de $500.000 millones.

Tunja

La Alcaldía de Tunja proyecta para la vigencia 2027 un presupuesto superior a los 500.000 millones de pesos, de acuerdo con lo señalado por el alcalde Rafael Acevedo Pedroza. La propuesta deberá ser presentada y estudiada por el Concejo Municipal.

El mandatario expresó que una parte importante de los recursos estaría destinada a inversión y señaló que existen proyectos y necesidades que requieren financiación para avanzar durante el próximo año.

“El presupuesto de Tunja son más de 500.000 millones, pero el 70% es inversión. Pero lo poco que queda, si no hacemos gestión, si no vamos a la instancia nacional, pues con el poco recurso de Tunja no va a pasar nada”, dijo el mandatario de los tunjanos.

Entre las iniciativas mencionadas por Acevedo Pedroza está la recuperación de terrenos del municipio para construir escenarios deportivos, así como la consolidación de un proyecto de metroparque que integraría diferentes espacios de la ciudad.

“Vamos a hacer unas canchas de fútbol, que es lo que le falta aquí a la ciudad, y se las entregaremos a las escuelas de formación deportiva. Hoy para ir a jugar fútbol hay que ir a Oicatá, Soracá, y aquí no tenemos”, aseguró.

El alcalde también volvió a poner sobre la mesa la necesidad de definir una visión de largo plazo para Tunja, a través de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y un plan estratégico urbano.

“Hay muchos proyectos. El tema de la Avenida Perimetral en el sector occidente y uno más importante, que es mi obsesión, el plan de ordenamiento territorial, darle una visión de ciudad futuro, pero con un plan estratégico urbano a 10, 20 y 30 años”, enfatizó.

Acevedo aseguró que su administración realizará gestiones ante ministerios e institutos nacionales para complementar los recursos municipales y sacar adelante proyectos pendientes, entre ellos la posibilidad de recuperar una sede de la ESAP en Tunja.

“Yo me voy a dar a la tarea de, si es necesario, de estar cada ocho días allá insistiendo en los ministerios, en los institutos, para que llegue el recurso a Tunja. Y en eso estamos”, finalizó.

La definición del presupuesto para 2027 deberá surtir el trámite correspondiente ante el Concejo Municipal de Tunja, corporación que tendrá a su cargo el estudio y discusión del proyecto.