Tunja alista operativo para la final femenina entre Santa Fe y Deportivo Cali

Tunja

Tunja se prepara para recibir este miércoles 23 de septiembre la final de ida de la Liga Femenina 2026, entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, encuentro programado para las 7:00 de la noche en el estadio La Independencia.

Para esta jornada, que tendrá ingreso gratuito, las autoridades dispusieron un dispositivo especial con 125 policías y 180 integrantes del equipo logístico, quienes estarán encargados de apoyar los controles, la seguridad y la convivencia dentro y alrededor del escenario deportivo.

Las puertas del estadio estarán habilitadas desde las 4:30 de la tarde, mientras que la barra popular de Santa Fe tendrá ingreso desde las 4:00 p. m., para adelantar los controles correspondientes. Se espera además la llegada de aficionados capitalinos en 12 buses.

Las tribunas disponibles serán Norte, Oriental y Occidental, con un aforo anunciado de hasta 16.000 espectadores. Para ingresar, los asistentes deberán contar con la entrada correspondiente y cumplir las condiciones de seguridad establecidas.

Entre los elementos restringidos se encuentran armas, bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, pólvora, mascotas, sombrillas, alimentos y objetos que puedan representar algún riesgo para los asistentes.

Las autoridades también informaron que las barras populares del Deportivo Cali no tendrán ingreso al estadio para este compromiso.

La Alcaldía de Tunja recomienda a los aficionados llegar con anticipación, atender las instrucciones del personal encargado y facilitar los procedimientos de ingreso, con el propósito de que la final se desarrolle bajo condiciones de seguridad y convivencia.