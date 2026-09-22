Incendio se reactiva en Chíquiza y alcanza el Santuario de Iguaque FOTO | CARACOL RADIO BOYACÁ

El incendio forestal que afecta el municipio de Chíquiza volvió a intensificarse en las últimas horas, después de que las autoridades reportaran avances en su control. Las llamas también alcanzaron el costado del cerro que comunica con Villa de Leyva, aumentando la preocupación de los organismos de socorro.

De acuerdo con información entregada por Parques Nacionales, el incendio ya ha consumido unas 1.200 hectáreas, de las cuales aproximadamente 800 corresponden al Santuario de Fauna y Flora de Iguaque. En la zona continúan las descargas de tres helicópteros, mientras brigadas terrestres realizan ataques directos e indirectos para contener el avance.

Freddy Noguera, líder para el control de incendios forestales del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, explicó que las condiciones meteorológicas han favorecido la reactivación de las llamas. «...Se han acelerado los vientos, ha bajado un poco la humedad relativa y ha aumentado la temperatura, lo cual hace que las llamas se muevan con mayor facilidad...», señaló.

Actualmente hay alrededor de 95 integrantes de organismos de socorro, entre bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y Ejército, desplegados en las labores de control.

Noguera pidió a los voluntarios y habitantes evitar el ingreso a las zonas donde está activo el fuego y limitar su apoyo al suministro de hidratación y alimentos, debido al riesgo de quemaduras, inhalación de gases calientes y accidentes por la compleja topografía.