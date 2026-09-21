Fue asesinada niña de 13 años que había sido reclutada el pasado mes de abril en el Catatumbo

Catatumbo

Desde la Asociación Nacional de Víctimas, su presidente Olguín Mayorga, dio a conocer que una menor de 13 años que había sido reclutada en la región del Catatumbo, fue asesinada.

“Con dolor en el alma, tengo que reportar el vil asesinato de la niña Mónica Liseth Beltrán, quien había sido reclutada, desde el pasado mes de abril, por las FARC en el Catatumbo”, informó el líder social a través de la red social X.

Mayorga, quien hizo visible el reclutamiento de la menor, informó para la época de los hechos que hombres de armados “llegaron hasta la vivienda de su padre Ramón Daría Beltrán, ubicada en Villa del Rio, Beltrania, municipio de Tibú” y se la llevaron con rumbo desconocido.

“Que me la devuelvan”: el desgarrador llamado de un padre tras el reclutamiento de su hija

Durante una entrevista con Caracol Radio, Ramón Beltrán, padre de la menor, narró que “lamentablemente se la llevaron y no he vuelto a saber mayor cosa de ella. Quiero pedirles el favor a los que la tienen que me la devuelvan”.

Este campesino aseguró que su hija era estudiante del grado séptimo y que ni él, ni su familia habían sido víctimas de amenazas por parte de ningún actor armado con presencia en esa región del país.

“Es una niña muy tranquila, muy querida por los compañeros. Ellos también me dicen que es imposible entender por qué le pasó esto. En el colegio la extrañan mucho”, señaló en su momento el padre de la menor.

Más información Con drones y ráfagas de fusil atacan estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Durante la entrevista, Beltrán aseguró que estaban adelantando diálogos con la Junta de Acción Comunal, la Defensoría del Pueblo, la Personería y representantes de la Iglesia Católica para lograr que la menor regresara al seno de su hogar. Sin embargo, el objetivo nunca se logró.