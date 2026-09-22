Paro de comunidad educativa mantiene cerrado colegio en Sardinata, Norte de Santander

Norte de Santander.

Un paro de la comunidad educativa mantiene cerrado la Institución Educativa Monseñor Sarmiento Peralta, en el corregimiento Las Mercedes, de Sardinata, donde padres de familia y estudiantes exigen la intervención de una cubierta deteriorada que, según denuncian, representa un riesgo y lleva cerca de 18 meses esperando una solución.

Charles Ramírez, representante de los padres de familia, explicó a Caracol Radio que la estructura corresponde a la cubierta del campo deportivo de la institución, un espacio utilizado para las clases de educación física y las formaciones de los estudiantes.

“Llevamos 18 meses esperando una solución a esta problemática. Los 820 estudiantes no tienen dónde hacer educación física ni las formaciones y, en muchas ocasiones, deben permanecen expuestos al sol”, señaló.

La comunidad educativa asegura que hace más de tres meses recibió información de la Gobernación de Norte de Santander y de la Secretaría de Educación Departamental sobre la asignación de recursos para adelantar la obra. Sin embargo, los trabajos aún no han comenzado.

La preocupación también está relacionada con el estado de la estructura. De acuerdo con Ramírez, ya se han presentado incidentes por el desprendimiento de elementos de la cubierta.

“En una de las formaciones, varios pedazos de hierro y partes de la cubierta cayeron sobre los estudiantes. También hemos tenido accidentes con algunos docentes, porque constantemente se desprenden elementos”, afirmó.

Por esta razón, los padres decidieron mantener cerrada la institución hasta evidenciar el inicio de las obras.

“Vamos a permanecer en protesta hasta que haya una solución y veamos que comiencen los trabajos. Cuando veamos a las personas trabajando en la cubierta, abriremos nuevamente la institución”, aseguró Ramírez.

Mientras se mantiene la protesta, los 820 estudiantes y los docentes permanecen por fuera del plantel.

Los padres de familia esperan una respuesta de la Gobernación de Norte de Santander y de la Secretaría de Educación Departamental que permita definir cuándo comenzará la intervención.