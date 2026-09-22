Cinco mil millones exigía el ELN por un caballista rescatado en zona rural de Cúcuta

Grupo Gaula rescato caballista en zona limítrofe entre El Zulia y la zona rural de Cúcuta / Foto CIPSE

Cúcuta

El sector de Cañahuate, en el municipio de El Zulia fue el epicentro en las últimas horas de una amplia operación de las autoridades para traer de regreso a la libertad a un comerciante, ademas caballista que se encontraba secuestrado entre ese sector y la zona limítrofe con el área rural de Cúcuta.

La Operación del Gaula de la Policía Nacional permitió un gigantesco operativo de rescate que permitió traer de regreso a la libertad al ciudadano Eliecer Pérez, sano y salvo.

Fue el propio presidente Abelardo de La Espriella quien a través de su cuenta de X informó:

¡Rescatamos a un colombiano secuestrado por el grupo narcoterrorista ELN!

En el corregimiento Buena Esperanza, en Cúcuta, nuestras Fuerzas desplegaron una operación que permitió ubicar y liberar a la víctima.

Tras el combate: 2 narcoterroristas neutralizados, 4 capturados, otro criminal plenamente individualizado, 2 armas cortas y 3 motocicletas incautadas.

¡En Colombia se acabó la impunidad para los secuestradores!

Caracol Radio conoció que los secuestradores exigían a los familiares de la víctima cinco mil millones de pesos para dejarlo libre.