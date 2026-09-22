Madres del Catatumbo piden esclarecer muerte de niña reclutada

Norte de Santander.

La Asociación Madres del Catatumbo por la Paz se pronunció frente a la muerte de Mónica Liseth Beltrán, la niña de 13 años que había sido reclutada en abril en zona rural de Tibú, y pidió esclarecer lo ocurrido con la menor.

A través de un comunicado público, la organización expresó su solidaridad con la familia y rechazó que una niña que debería estar en su casa, estudiando, jugando y creciendo junto a sus padres, terminara involucrada en el conflicto armado que persiste en el Catatumbo.

Las mujeres hicieron un llamado para que se conozca la verdad sobre lo ocurrido con Mónica y para que sus padres y familiares puedan recibir respuestas sobre las circunstancias de su muerte.

“Una madre y un padre tienen derecho a saber qué ocurrió con su hija y a recibir respuestas”, señaló la organización.

Mónica había sido sacada por la fuerza de su vivienda, en el sector de Villa del Río, zona rural de Tibú, el pasado 2 de abril.

Desde entonces, su padre había pedido públicamente que quienes la tenían en su poder la devolvieran con vida.

La denuncia sobre su muerte fue conocida el pasado 21 de septiembre.

En su pronunciamiento, las Madres del Catatumbo por la Paz también dirigieron un llamado a los grupos armados que mantienen bajo su poder a niños, niñas y adolescentes para que los devuelvan a sus hogares y no los involucren en sus confrontaciones.

La organización insistió en que los menores tienen derecho a crecer junto a sus familias, asistir a la escuela y construir su proyecto de vida lejos de la violencia.

El comunicado concluye con un llamado a que no haya más niños, niñas y adolescentes involucrados en la guerra, en medio de la preocupación que persiste en el Catatumbo por el reclutamiento y las afectaciones que la confrontación armada continúa generando sobre la población menor de edad.