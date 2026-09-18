Secuestrados de Fiscalía en poder del ELN piden al presidente de La Espriella ayudar a su liberación

Jesús Antonio Pacheco (arriba) y Rodrigo Antonio López Estrada (abajo), secuestrados por el ELN el 8 de mayo de 2025. Foto: tomada de las pruebas de supervivencia conocidas por Caracol Radio.

Justicia

El Frente de Guerra Oriental del grupo armado ilegal del ELN envió pruebas de supervivencia de Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, que permanecen secuestrados en su poder desde el 8 de mayo de 2025.

Pacheco y López Estrada cumplieron 16 meses en la inhóspita selva, apartados de sus esposas, hijos, hermanos, padres y amigos.

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Jesús Antonio Pacheco

Jesús Antonio Pacheco: prueba de supervivencia conocida el 18 de septiembre de 2026 por Caracol Radio Ampliar Jesús Antonio Pacheco: prueba de supervivencia conocida el 18 de septiembre de 2026 por Caracol Radio Cerrar

En un video conocido por este medio de más de 10 minutos, se ve a Pacheco con una camiseta blanca rodeado de árboles y en lo que sería una zona apartada.

En su intervención le pidió al presidente Abelardo de la Espriella que tome las medidas que permitan que pueda volver a abrazar a sus hijos y que el cautiverio pueda convertirse en un capítulo cerrado en su vida.

También expresó su dolor por estar alejado de su gente.

Esta es la prueba de supervivencia

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Rodrigo Antonio López Estrada

Rodrigo Antonio López Estrada: Foto tomada de la prueba de supervivencia conocida por Caracol Radio. Ampliar Rodrigo Antonio López Estrada: Foto tomada de la prueba de supervivencia conocida por Caracol Radio. Cerrar

Desde la espesa selva le pidió al presidente De La Espriella luchar por la paz y porque se pueda dar ese anhelado encuentro con su familia.

También les envió un mensaje a su esposa e hijos, asegurando que siempre están en su pensamiento y corazón.

Prueba de supervivencia

Ambos funcionarios laboraban en la Dirección de Asistencia y Protección de la Fiscalía.

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En las pruebas de supervivencia destacaron el apoyo y la incondicionalidad de la jefe del ente acusador, Luz Adriana Camargo, y los compañeros que han realizado marchas y manifestaciones pidiendo su pronta liberación.