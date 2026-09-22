Incendios forestales: este año han radicado 1.743 denuncias ante la Fiscalía; estos son los casos
Caracol Radio conoció el listado de los departamentos que concentran la mayor cantidad de denuncias por el delito de incendio. La Fiscalía investiga las circunstancias en las que se habrían producido las conflagraciones.
Justicia
Caracol Radio conoció en primicia que, durante lo corrido de 2026, se han radicado 1.743 denuncias relacionadas con el delito de incendio, esto en medio de las graves consecuencias ambientales que han dejado los incendios forestales en el país.
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De acuerdo con el informe conocido por este medio, 1.739 de estos casos se encuentran en etapa de indagación, es decir, la Fiscalía, con su equipo de investigadores, adelanta la recolección de elementos materiales probatorios para determinar en qué situaciones se produjeron las conflagraciones y establecer si, en algunos casos, fueron provocadas y si la conducta podría constituir un delito.
En ese sentido, se verifican las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se presentaron los incendios, así como si hubo una conducta intencional que pudiera haber afectado el medio ambiente.
Procesos en juicio
La Fiscalía General de la Nación también avanza en cuatro procesos en etapa de juicio contra personas que, de acuerdo con las investigaciones, habrían incurrido en el delito de incendio.
Ranking de departamentos
Caracol Radio también conoció que Cauca concentra la mayoría de las denuncias, con 1.103 casos.
Le sigue Valle del Cauca, con 257 denuncias.
Antioquia, Santander y Tolima registran 45 denuncias cada uno.
Cundinamarca tiene 27 denuncias, mientras que Bolívar registra 24 casos.
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...