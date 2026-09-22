Incendios forestales: este año han radicado 1.743 denuncias ante la Fiscalía; estos son los casos

El incendio forestal afectó seis hectáreas y puso en riesgo a dos viviendas / Foto: Alcaldía de San Miguel de Sema.

Justicia

Caracol Radio conoció en primicia que, durante lo corrido de 2026, se han radicado 1.743 denuncias relacionadas con el delito de incendio, esto en medio de las graves consecuencias ambientales que han dejado los incendios forestales en el país.

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De acuerdo con el informe conocido por este medio, 1.739 de estos casos se encuentran en etapa de indagación, es decir, la Fiscalía, con su equipo de investigadores, adelanta la recolección de elementos materiales probatorios para determinar en qué situaciones se produjeron las conflagraciones y establecer si, en algunos casos, fueron provocadas y si la conducta podría constituir un delito.

En ese sentido, se verifican las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se presentaron los incendios, así como si hubo una conducta intencional que pudiera haber afectado el medio ambiente.

Incendio en Rionegro, Antioquia- foto alcaldía Ampliar Incendio en Rionegro, Antioquia- foto alcaldía Cerrar

Procesos en juicio

La Fiscalía General de la Nación también avanza en cuatro procesos en etapa de juicio contra personas que, de acuerdo con las investigaciones, habrían incurrido en el delito de incendio.

Ranking de departamentos

Caracol Radio también conoció que Cauca concentra la mayoría de las denuncias, con 1.103 casos.

Le sigue Valle del Cauca, con 257 denuncias.

Incendio forestal en Yumbo - Valle del Cauca / Foto: Gobernación del Valle del Cauca Ampliar Incendio forestal en Yumbo - Valle del Cauca / Foto: Gobernación del Valle del Cauca Cerrar

Antioquia, Santander y Tolima registran 45 denuncias cada uno.

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Cundinamarca tiene 27 denuncias, mientras que Bolívar registra 24 casos.