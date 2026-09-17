ELN entregó prueba de supervivencia de los tres policías secuestrados en la vía Cúcuta - Ocaña.

Norte de Santander

Un mes después del secuestro de los tres uniformados de la Policía, adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol -DIJIN- en Norte de Santander, el ELN entregó la primera prueba de supervivencia de los uniformados.

Se trata del Mayor Freddy Russi y los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Yesid Medina, quienes fueron sorprendidos por hombres del ELN, cuando se movilizaban por la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña, en Norte de Santander, el pasado 17 de agosto.

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Esta prueba de supervivencia está acompañada con un comunicado del ELN, donde aseguran que juntos con los uniformados “se desplazaba una mujer identificada como Angi Jácome quien se presenta como una persona civil”.

Frente a esta cuarta víctima, de la cual hasta ahora se conoce, el ELN indicó que al momento del secuestro de los uniformados, Jácome “dice ser utilizada para engañar y ubicar miembros del ELN, además de servir de puente con la Banda Frente 33, ya que es la pareja sentimental de Andrey Avendaño”.

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Además, que “la mujer identificada como Angi Jácome viajaba junto a los agentes y era enviada a labores de recolección de información en zonas donde temían ingresar, también era utilizada para que a través de redes sociales contactara personas que identificaban como guerrilleros”.

¿Cómo están los secuestrados?

En este comunicado del Ejército de Liberación Nacional, enviaron un mensaje a los familiares de las víctimas, indicándoles “que estas personas se encuentran retenidas en buenas condiciones de salud y atención”.

Reconocen además que han recibido comunicaciones donde se pide la pronta liberación de los uniformados. Sin embargo, aseguran que “se mantendrán bajo captura en tanto podamos esclarecer las acciones criminales que venían desarrollando”.

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El ELN plantea un posible canje

En el escrito, el ELN también plantea la posibilidad de realizar un canje de los tres uniformados.

“La posibilidad de recuperación de la libertad o canje siempre es una posibilidad que el ELN valora”.

El comunicado fue firmado por el Frente de Guerra Nororiental Manuel Pérez Martínez.