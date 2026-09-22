Fiscalía descubrió aberrante caso de abuso y explotación sexual de menores indígenas en el Meta

Cuatro hombres fueron capturados por presuntamente abusar y explotar sexualmente a niñas indígenas de Puerto Concordía Meta. Foto: Fiscalía.

Justicia

La Fiscalía General de la Nación descubrió que cuatro hombres habrían abusado y explotado sexualmente a niñas indígenas de la comunidad Jiw de los resguardos Caño La Sala y Luna Roja, en el municipio de Puerto Concordia, Meta.

Los hechos habrían ocurrido entre 2019 y 2026, y las víctimas serían menores de edad, entre los 12 y 15 años.

Por estos hechos fueron capturados, durante diligencias de registro y allanamiento realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en diferentes inmuebles de Puerto Concordia: Leonalgel Benavides Beltrán, Celino Vargas Torres, Víctor Manuel Vargas Silva y Jhon Nilson Acosta Mejía.

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los cuatro hombres habrían aprovechado las condiciones de vulnerabilidad de las menores.

Los investigadores lograron establecer que las niñas habrían sido inducidas al consumo de sustancias tóxicas y, posteriormente, sometidas a agresiones sexuales.

“En estos casos las menores de edad habrían sido inducidas al consumo de sustancias tóxicas y, posteriormente, sometidas a agresiones sexuales, aprovechando el estado de indefensión, las condiciones de vulnerabilidad de las niñas, relacionadas con situaciones de desplazamiento, dificultades socioeconómicas y barreras territoriales que afectan a la comunidad Jiw”, detalló la Fiscalía.

Una fiscal de la Seccional Guaviare imputó a los detenidos, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir.

Los procesados no aceptaron los cargos.

En las próximas horas, un juez de Control de Garantías definirá si acoge la solicitud de la Fiscalía de imponerles una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, al considerar que representarían un peligro para la sociedad y para los niños, niñas y adolescentes.