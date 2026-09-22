Digno Palomino y alias ‘Gomelo’, cabecillas de ‘Los Pepes’, fueron traslados a la cárcel de Girón

Justicia

Caracol Radio conoció en primicia que Digno José Palomino y Aldair Enrique Montenegro Mejía, alias ‘Gomelo’, cabecillas de la estructura delincuencial ‘Los Pepes’, que delinque en Barranquilla y su área metropolitana, fueron trasladados a la cárcel de Girón (Santander), tras haber anunciado su interés de someterse a la justicia.

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Según conoció este medio, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) adelantó el operativo de traslado de los jefes de la banda criminal ‘Los Pepes’, en medio de fuertes medidas de seguridad desde la cárcel La Picota, donde permanecían recluidos.

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Inicialmente, los cabecillas de ‘Los Pepes’ estaban en la cárcel de Picaleña de Ibagué, pero fueron trasladados en tránsito a La Picota y de allí fueron llevados a Girón (Santander).

El pasado 2 de septiembre, se conoció la carta con la que los jefes de la organización criminal expresaron su intención de cesar unilateralmente cualquier hecho violento o delictivo.

“En nuestra calidad de facilitadores e interlocutores de la Banda Delincuencial Organizada ‘LOS PEPES’, que opera en Barranquilla y su área metropolitana, de manera libre, consciente y voluntaria, nos permitimos ratificar públicamente nuestra voluntad de someternos a la justicia colombiana, dentro del marco de la Constitución, la ley y las garantías fundamentales que corresponden a toda persona”, se lee en la carta.

En la misiva señalaron que tienen la intención de cesar cualquier hecho de violencia en la región Caribe.

“Esta manifestación tiene como propósito expresar nuestra disposición, seria e inequívoca para contribuir a la construcción de una salida jurídica, institucional y restaurativa frente a los hechos y circunstancias relacionados con la estructura denominada ‘LOS PEPES’, así como con el flagelo de violencia, extorsiones, homicidios y demás conductas delictivas que durante años han afectado a Barranquilla y al departamento del Atlántico”, afirmaron.

Además, expresaron su interés en comparecer ante la justicia.

“Ratificamos nuestra disposición de comparecer ante las autoridades competentes, responder por los hechos que legalmente nos sean atribuidos y someternos a los procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico colombiano. Nuestra voluntad es que cualquier proceso de sometimiento se desarrolle dentro de un marco de legalidad, transparencia, garantías judiciales y respeto por los derechos de las víctimas y de la sociedad”, señalaron en la carta.

Presidente Abelardo de la Espriella pidió a la Fiscalía la solicitud de ‘Los Pepes’

El pasado lunes, 21 de septiembre a través de una carta enviada a la Fiscalía, la Presidencia pidió evaluar la solicitud de sometimiento hecha por Digno Palomino, cabecilla de los ‘Pepes’, después de que asegurara está dispuesto a comparecer ante las autoridades, responder por los hechos que se le atribuyan, reparar a las víctimas y frenar la extorsión que durante años afectó a Barranquilla y al departamento del Atlántico.

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El oficio también fue enviado para La solicitud también es para el Ministerio de Justicia, con el fin de que evalúen los compromisos ofrecidos y respondan al solicitante dentro de su “ratificación de voluntad de sometimiento a la justicia”.

En los documentos se solicita tomar las acciones a que haya lugar, teniendo en cuenta que Palomino es uno de los criminales más buscados, acumula más de 15 años de trayectoria delictiva y ha sido relacionado judicialmente con homicidios, extorsiones y otras actividades ilegales en el departamento.

El Gobierno analizará los compromisos que ofrece Palomino: un cese unilateral de la violencia y extorsiones en Barranquilla y el departamento del Atlántico, entrega de información de la organización, aporte a la verdad y reparación a las víctimas.