Ejército rescató a cuatro personas secuestradas por el frente 36 en el Norte de Antioquia

Elementos incautados en el operativo de rescate a personas de secuestro en Antioquia. Foto: Cuarta Brigada.

Gómez Plata, Antioquia

Cuatro personas que permanecían secuestradas desde el pasado jueves en zona rural de Gómez Plata, norte de Antioquia, fueron rescatadas durante una operación militar coordinada entre el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación.

La acción fue adelantada por tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Sijín de la Policía de Antioquia y con la participación del GICCO y la Fiscalía Especializada 75.

De acuerdo con información militar, las víctimas estarían en poder de cinco integrantes de la comisión de seguridad de alias ‘La Mona’, perteneciente al frente 36, facción de alias ‘Calarcá’.

Según el reporte oficial, cuando las tropas llegaron al lugar se produjo un combate que dejó dos presuntos integrantes de la estructura muertos. Entre ellos estaría alias ‘Huevo’, señalado como cabecilla de comisión, y una mujer que sería su compañera sentimental.

Además, un hombre identificado como alias ‘Jaír’ o ‘Sebastián’ fue capturado y resultó herido durante el procedimiento.

Una menor de edad que se encontraba entre las personas secuestradas también resultó herida. Inicialmente recibió atención médica por parte de un enfermero de combate y posteriormente fue evacuada, junto con los demás heridos, a un centro asistencial de Bello, donde recibe atención especializada.

Las cuatro personas rescatadas quedaron bajo la protección de las instituciones competentes.

Otros detalles

Durante el operativo, las autoridades incautaron cinco fusiles, una pistola, 12 proveedores, 929 cartuchos de diferentes calibres, tres radios de comunicación, ocho teléfonos celulares y material de intendencia.

Los elementos quedaron a disposición de las autoridades judiciales para adelantar los respectivos procesos.

“De acuerdo con información de inteligencia militar, la comisión estaría relacionada con acciones criminales que afectan a habitantes y sectores productivos del norte de Antioquia, entre ellas presuntas extorsiones a comerciantes, agricultores, ganaderos y empresarios, así como el secuestro de personas”, indicó el brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante Cuarta Brigada.

Estas actividades, según el Ejército, habrían generado temor en comunidades de Santa Rosa de Osos, Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Angostura.

Con esta operación, la Fuerza Pública aseguró haber debilitado las capacidades armadas y logísticas de esta comisión criminal.

El Ejército también informó que, con los dos abatidos durante el operativo, asciende a cuatro el número de integrantes de grupos criminales muertos en desarrollo de operaciones militares durante la última semana en el norte de Antioquia.