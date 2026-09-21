¿Qué pasa si incendio en Villa de Leyva se comprueba que fue provocado?: Experto explica

Un total de 574 incendios de cobertura vegetal se han registrado en el Cauca durante la actual temporada seca. Bomberos Popayán

El incendio que empezó la tarde del sábado 19 de septiembre afecta zonas protegidas en Villa de Leyva, está bajo la lupa de las autoridades ante la posibilidad de que algunos de estos hayan sido provocados por acción humana, expertos advierten que, si se demuestra una actuación deliberada, los responsables podrían enfrentar sanciones administrativas y consecuencias penales.

En un entrevista exclusiva con Caracol Radio, Francisco Javier Lara Sabugal, abogado especialista en derecho de tierras y derecho administrativo, explicó que en Villa de Leyva se encuentran ecosistemas de especial importancia, entre ellos el páramo de Iguaque-Merchán y el Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

¿Por qué se sospecha que pudieron ser provocados?

De acuerdo con el experto, existen algunos elementos que históricamente pueden ser utilizados por las autoridades para determinar si un incendio tuvo origen humano.

“Lo que está ocurriendo en Villa de Leyva es un hecho notorio se prendió fuego a un ecosistema estratégico que son los páramos, lo especialmente grave de esta situación es que según han precisado las autoridades competentes, hay indicios de que perfectamente pudo haber sido un acto causado por el hombre”

Entre ellos están la presencia de posibles acelerantes, como gasolina u otros líquidos inflamables; varios puntos de inicio del fuego en una misma zona; un comportamiento de las llamas que no coincida con factores naturales como el viento o la pendiente, y testimonios sobre la presencia de personas extrañas en el lugar.

Sin embargo, será la investigación de las autoridades la que determine qué ocurrió y quiénes podrían estar involucrados.

Por otro lado Lara añade que vecinos y testigos de la zona afirmaron haber visto población extraña en los lugares donde se presentaron los incendios.

Sin embargo las autoridades correspondientes aún no han hecho énfasis en los indicios que ponen en duda las causas.

¿Por qué alguien provocaría un incendio?

El abogado señaló que es importante diferenciar entre una quema que accidentalmente se sale de control y un incendio provocado deliberadamente.

En algunas zonas rurales todavía se realizan quemas relacionadas con prácticas agrícolas. Si una de ellas se descontrola, puede generar consecuencias administrativas y ambientales.

El escenario sería diferente si se demuestra que alguien inició deliberadamente el fuego con el propósito de eliminar la vegetación de un área protegida o de importancia ambiental.

Según explicó Lara, una de las hipótesis que debe ser investigada es que la destrucción de la cobertura vegetal pueda facilitar posteriormente solicitudes para modificar los usos permitidos de determinados terrenos.

“En las áreas de ley segunda, que es prácticamente la mitad del país, está prohibida la adjudicación de baldíos e igualmente está muy condicionado y restringido el tipo de agricultura que puede hacer. Igualmente otro tipo de actividades industriales y comerciales. Lo que suele ocurrir es que se presentan solicitudes administrativas para sustraer esas áreas o pedir una habilitación de ciertos usos en esas áreas”.

El experto puso como ejemplo las áreas sometidas a restricciones ambientales en las que determinadas actividades agrícolas, industriales o comerciales requieren autorizaciones especiales.

En ese contexto, advirtió que una persona no puede beneficiarse jurídicamente de una afectación ambiental que ella misma haya provocado.

¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar un responsable?

Todavía no se puede afirmar que alguien vaya a ser condenado ni establecer una pena concreta, porque primero tendría que demostrarse cómo comenzó el incendio, quién lo provocó y qué delito se configura.

El Código Penal colombiano contempla el delito de daños en los recursos naturales y ecocidio, con penas de entre 60 y 135 meses de prisión, es decir, de 5 a 11 años y tres meses, además de multas.

La legislación también establece circunstancias que pueden aumentar las penas cuando la conducta ocurre en ecosistemas estratégicos o áreas protegidas, entre otros escenarios.

Además, dependiendo de las características concretas de los hechos, la investigación podría contemplar otros delitos. Por ejemplo, el delito de incendio contempla penas que pueden llegar hasta 15 años de prisión, con incrementos en determinadas circunstancias, entre ellas cuando se afecta un bosque, recurso florístico o un área de especial importancia ecológica.

La importancia del páramo

El impacto del incendio cobra especial relevancia porque los páramos cumplen una función fundamental en la regulación y almacenamiento del agua.

Estos ecosistemas funcionan como reguladores hídricos y su recuperación después de una afectación severa puede tomar muchos años.

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Lara explicó que la recuperación de un ecosistema de páramo puede ser especialmente lenta debido a sus condiciones ambientales y a la complejidad de las especies que lo conforman.

Por eso, un incendio en este tipo de territorio no representa únicamente la pérdida momentánea de vegetación. Una afectación grave puede comprometer funciones ambientales que tardan décadas en recuperarse.

“Las corporaciones autónomas regionales en virtud de su facultad sancionatoria operan o actúan oficiosamente en la imposición de procesos sancionatorio” Explica el abogado

Por ahora, la hipótesis de que los incendios fueron provocados debe ser comprobada mediante las investigaciones correspondientes. Se debe establecer cómo se originó el fuego, si hubo intervención humana intencional y cuál fue el daño ocasionado al ecosistema.