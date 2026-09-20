En Armenia se han registrado 56 incendios de cobertura vegetal

Armenia

Ante las altas temperaturas y los fuertes vientos se han disparado los incendios de cobertura vegetal en diferentes zonas de la capital quindiana por eso se encienden las alarmas.

El capitán Edgar Arenas, comandante del cuerpo oficial de Bomberos de la ciudad indicó que los habitantes de calle generan quemas con elementos hurtados como cableado y originan la mayoría de las emergencias, a pesar del panorama dijo que por fortuna no se han presentado incendios forestales ni en bosques ni en cultivos.

“El panorama continúa lo mismo siempre y cuando hay temperaturas altas. Los habitantes de calle siempre en estos lugares donde hay pastizales y donde hay hierba seca, ellos hacen de comer, le sacan el alambre a los cables que se han hurtado y esas cenizas quedan allí y se prenden. Entonces, esa es nuestra atención en la ciudad de Armenia. Por fortuna,a la fecha no hemos tenido incendios forestales ni en bosques ni en cultivos”, manifestó.

Resaltó que es fundamental que la comunidad denuncie este tipo de acciones con el fin de que se puedan intervenir de manera oportuna y evitar una afectación mayor.

“La comunidad ha estado muy atenta cuando ven que se inicia un fuego en estos sectores inmediatamente marcan las líneas de emergencia y nosotros inmediatamente acudimos a la extinción de este tipo de fuegos. Ninguna se ha logrado judicializar porque cuando llegan las unidades ya no hay a quién echarle la culpa del inicio de estos fuegos. Sectores identificados de históricamente donde se han provocado este tipo de quemas que es en el sector de la secreta, en el sector de toda la avenida Centenario sobre la ladera del río, arriba en la vereda Mesopotamia y en el barrio La Patria. Son los sectores históricos donde se ha presentado este tipo de fuegos”, destacó.

Reconoció que hasta el momento no se ha logrado judicializar ninguna de estas quemas que están prohibidas puesto que cuando llegan al lugar de la emergencia ya no hay un responsable del hecho.

En cuanto a las herramientas para atender los incendios dio a conocer que cuentan con 30 equipos de protección personal lo que permite la atención de manera segura.

“Estamos muy bien. El alcalde hace 2 años hizo un contrato para comprarnos elementos, herramientas para este tipo de incendios forestales y se compraron 30 equipos de protección personal para el trabajo en incendios forestales”, indicó.

Vale anotar que, según cifras de la secretaría de Gobierno de la ciudad, desde el 9 de julio y hasta el 17 de septiembre se han registrado 56 incendios de cobertura vegetal y en total en lo que va del año son 83.