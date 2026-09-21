Incendios en Caldas: más de 130 hectáreas quemadas, cinco viviendas incineradas y un fallecido

Caldas

Más de 48 horas duró el incendio en zona rural de Anserma (Caldas), donde cinco cuerpos de bomberos y la Defensa Civil apoyaron la labor de extinción. La causa de las llamas que quemaron, aproximadamente, 130 hectáreas y consumió dos viviendas, fue por una quema agrícola que se salió de control.

“El incendio ocurrido cerca a la comunidad indígena de Cauca Morro fue difícil de controlar, pero gracias a los bomberos de Anserma, Riosucio, Viterbo, Belalcázar y Risaralda y la Defensa Civil, fue posible por medio de una barrera que evitó una tragedia, no hubo afectaciones de vidas humanas, pero sí una fuente de abastecimiento de la vereda La India, en una zona de difícil acceso. Hoy hacemos monitoreos en la zona para evitar que se reactive el incendio”, manifiesta María Teresa Orozco, jefa de la Unidad de Gestión del Riesgo de Anserma.

Le puede interesar: Hombre requerido por la justicia por delitos sexuales con menor de edad, es capturado en Caldas

Recomienda a la comunidad no hacer quemas agrícolas o de escombros porque se pueden salir de control por los vientos y altas temperaturas. De acuerdo a la normatividad, está prohibido realizar estos actos que son sancionados. “El origen de la conflagración fue por una quema agrícola, debido al lugar donde se hacía, es frecuente la brisa y por eso se registró el incendio de esta magnitud”, concluye la funcionaria.

Arauca: tres viviendas incineradas y un fallecido

Un incendio consumió tres casas de bahareque en el corregimiento de Arauca, a raíz de esto, el presunto responsable fue asesinado con arma blanca, al parecer, por discusiones con los habitantes de los inmuebles.

“Ayer al finalizar la jornada se presentó un incendio en este centro poblado, donde los bomberos de Arauca, Risaralda y Palestina, atendieron la emergencia. Según la información preliminar, el fuego fue provocado por un joven, quien fue agredido, mortalmente, con un arma blanca, fue trasladado al centro médico, pero por la gravedad de las heridas, fue remitido a la capital de Caldas donde falleció”, reporta Einar Andrés Villa, inspector de convivencia y paz de Arauca.

La Policía Nacional e integrantes de la SIJÍN se encuentran en el corregimiento investigando lo sucedido. Por el momento, no hay capturados por el fallecimiento del joven, quien fue identificado como Santiago Torres, de 24 años.