Alerta en Cauca: temporada seca deja más de 500 incendios y afectaciones en 31 municipios

Un total de 574 incendios de cobertura vegetal se han registrado en el Cauca durante la actual temporada seca. Bomberos Popayán

Popayán, Cauca. Un total de 574 incendios de cobertura vegetal se han registrado en el Cauca durante la actual temporada seca asociada al fenómeno de El Niño, según el más reciente balance de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres del departamento.

Las emergencias han afectado a 31 municipios, dejado 49 familias afectadas y provocado la pérdida de 1.278 hectáreas entre bosques, cultivos, pastizales y cobertura vegetal.

De acuerdo con el reporte, Popayán es el municipio más afectado con 164 incendios forestales, seguido por Santander de Quilichao con 78, Caldono con 42, El Tambo con 40, Cajibío con 28, Mercaderes con 27, La Vega, Patía y Piendamó con 23 casos cada uno.

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El jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo del Cauca, Wiesner Cortés Mina, aseguró que las condiciones climáticas han incrementado significativamente el riesgo de incendios en distintas zonas del departamento.

“Hacemos un llamado a las comunidades para evitar quemas sin control y extremar las medidas de prevención”, señaló el funcionario.

La situación también genera preocupación en Popayán, donde el Cuerpo de Bomberos ha atendido múltiples incendios de gran magnitud durante las últimas semanas. El comandante, Francisco Arboleda, advirtió que varios de estos eventos han sido provocados.

“Llevamos más de 700 eventos registrados en lo corrido del año y esto preocupa bastante porque Popayán completa varias semanas sin lluvias, lo que mantiene la vegetación seca y facilita la propagación del fuego”, manifestó.

En medio de este panorama, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, advirtió que la crisis generada por la temporada seca y el fenómeno de El Niño supera las capacidades del departamento y pidió apoyo urgente del Gobierno Nacional, a través de la UNGRD, para atender las afectaciones por incendios forestales y desabastecimiento de agua.

En Popayán continúa vigente una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita identificar, capturar y judicializar a las personas responsables de provocar incendios forestales.