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“Nunca vi uno de estas dimensiones”: relato de habitante de Villa de Leyva ante el voraz incendio

Alrededor de las 2:00 p. m. del sábado 19 de septiembre de 2026, un voraz incendio generó una emergencia ambiental y social que mantiene en alerta a los habitantes de Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá.

El incendio permanece activo en el cerro de San Marcos, en la vereda La Castellana. El fuego ha consumido más de 300 hectáreas de vegetación.

La gravedad de la situación obligó a las autoridades y a la comunidad a realizar evacuaciones preventivas debido a la cercanía de las llamas en el casco urbano. El Hotel La Mesopotamia tuvo que ser evacuado en su totalidad, mientras que en el Hotel Duruelo y el Hotel Suites Arcoiris también se ordenó el desalojo de sus ocupantes.

En Dos Puntos de Caracol Radio, Juanita Arias, habitante de Villa del municipio, que ha estado liderando la gestión de ayudas con las instituciones locales, aseguró que “la situación en Villa de Leyva en este momento es muy triste. Yo soy de acá... he visto muchos incendios en mi vida, pero nunca uno de las dimensiones de este”.

Arias relató que, aunque la llegada de apoyo ha permitido controlar algunos focos, el impacto ambiental y económico es inmenso: “La gente está triste, desesperada”. Añadió que aún se necesitan helicópteros para apagar los puntos que siguen activos.

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Escuche la entrevista completa en Dos Puntos:

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