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“Empiezan a vernos como un país antiderechos”: Toro por el retiro de Colombia de coalición LGTBI

En el marco de la sexta edición del Festival de las Ideas de PRISA Media en Villa de Leyva, el representante a la Cámara, Mauricio Toro, analizó las recientes decisiones del Gobierno Nacional en materia de diversidad y los debates legislativos que cursan en el Congreso de la República.

Toro se refirió al retiro de Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos, una alianza de promoción de derechos de las personas LGBTI que integran 43 países, y desmintió las afirmaciones del documental de Samuel Adrián que señala al país de ser una “fábrica de niños trans”.

El congresista calificó la salida de la coalición internacional como “lamentable” y aseguró que es la “materialización de una agenda contra los derechos de la diversidad y de la población LGTBIQ”.

Según comentó Toro, esta decisión “no solamente nos deja en ridículo a nivel mundial porque nos lleva al lugar, por ejemplo, de Rusia y de los países africanos que han penalizado la homosexualidad, sino que además es un golpe directo a las relaciones internacionales”.

El representante anunció que tomará medidas judiciales. “Nosotros desde mi despacho vamos a demandar esa decisión”.

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Esuche la entrevista completa en Dos Puntos:

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