“Que haya venido Marco Rubio, demuestra vientos a favor”: María Claudia Lacouture, presidenta AmCham

En el marco de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio a Barranquilla, se dejaron varios temas sobre la mesa como los aranceles y diferentes acuerdos con Colombia.

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María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia habló en el programa 6AM W de Caracol Radio sobre la radiografía de esta visita.

Minerales y energía nuclear:

La presidenta dijo que: “ayer sorprendió de una u otra forma que se firmaron memorandos relacionados con estos dos temas que son de gran importancia para Colombia, pero que hay que hacer un zoom dentro de los mismos porque delinea toda una hoja de ruta para el establecer acciones de cooperación que permita hacer algo que Colombia todavía no tiene y es donde se encuentran esos minerales críticos y las acciones necesarias para poder encontrarlos, desarrollarlos. El punto importante va a ser que Colombia no solamente participe de una extracción, sino que participe también del proceso de valor agregado y que pueda insertarse dentro de las cadenas internacionales de valor”.

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Seguridad:

Sobre este tema indicó que hay dos temas importantes para poner sobre la mesa. El primero es que la visita se da antes de la fecha del 15 de septiembre, que es el momento donde se establece previo para saber si Colombia es certificada o no, lo que habilita los mil millones que se habilitaron como parte de la cooperación de los dos países.

“El hecho de que haya venido el secretario Rubio, pues demuestra unos vientos a favor sobre ese alineamiento y se podría esperar que tengamos una certificación para Colombia”.

Reconstrucción del país, recuperación económica y atracción de inversión:

“En la reconstrucción ya hay 26.5 millones de dólares que están entregados a Colombia en diferentes ámbitos importantes, en diferentes acciones, lo cual es relevante para Colombia, por primera vez se establece dos temas que son relevantes: Uno, una acción hacia la micro, pequeña y mediana empresa que no se ha tenido de esa forma tan explícita dentro del acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para el apoyo y el desarrollo de las mismas y un segundo tema, que es el tema de inversión. Hay una propuesta, un delineamiento de hoja de ruta para inversión de Estados Unidos en los temas de infraestructura crítica que ya se empieza a ver”.

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Aranceles:

Este es un punto que quedó pendiente, pero no es un proceso que pasa de la noche a la mañana y debe cumplir unos procesos.

“Creo que va en buena línea y puedo decir que uno se podría esperar que estos vientos a favor entre los dos países lleven a los aranceles que están relacionados con la sección 301, que es el 20.8% de nuestra canasta exportadora, si se logre disminuir”.

Paquete de los mil millones de dólares:

La presidenta de la AmCham afirmó que hay vientos a favor de la propuesta: “eso está pendiente, con dificultades, pero se puede lograr”.

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