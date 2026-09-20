“La situación fiscal que recibió De la Espriella es ‘macabra’”: Iván Duque en ‘Los Protagonistas’

En diálogo con Gustavo Gómez para ‘Los Protagonistas’, el expresidente Iván Duque aseguró que el presidente Abelardo de la Espriella heredó una situación fiscal “macabra” de su antecesor, Gustavo Petro.

Además, el exmandatario habló sobre los principales retos que, a su juicio, enfrenta la nueva administración, entre los cuales hizo énfasis en que Colombia tendrá que asumir un ajuste fiscal que combine reducción de gastos con una mayor participación de ciudadanos en el pago de impuestos.

Duque calificó de “macabra” la situación fiscal del país

En la conversación con Gustavo Gómez, Iván Duque aseguró que “la situación fiscal que él (Abelardo de la Espriella) está recibiendo no es grave, es macabra” y agregó que Colombia podría llegar a 2027 con un déficit cercano al 9%.

Por ese motivo, consideró que el Gobierno tendrá que tomar decisiones difíciles para corregir las finanzas públicas, entre ellas reducir el gasto y ampliar la base de contribuyentes.

En ese sentido, Duque señaló que una de estas decisiones que debería adoptar el Gobierno es realizar recortes por entre 30 y 40 billones de pesos.

Críticas al sistema tributario colombiano

El expresidente Iván Duque también fue crítico con el sistema tributario colombiano, advirtiendo que uno de sus mayores problemas es la reducida base de personas que pagan impuesto de renta.

Así, señaló que alrededor del 5% de la población cumple con esta obligación y, dentro de ese grupo, unas 2.000 empresas representarían más del 60% del recaudo de renta.

Para el expresidente, esta situación no resulta sostenible frente a las necesidades sociales del país, lo que significa que es necesario “ampliar esa base de manera gradual y progresiva.

Otra propuesta que lanzó el mandatario fue revisar el régimen de IVA y también cuestionó que personas con mayor capacidad adquisitiva reciban beneficios tributarios sobre productos que, en su opinión, podrían estar gravados mientras se establecen mecanismos de devolución para los hogares más vulnerables.

No obstante, el exmandatario insistió en que el ajuste no debería concentrarse únicamente en aumentar impuestos a las empresas, sino que una mayor carga sobre el sector productivo podría dificultar la generación de empleo, el crecimiento y las exportaciones. Por eso, planteó que es necesario construir un acuerdo entre diferentes sectores políticos: “Todos deberíamos entender que acá se requiere un pacto fiscal”, afirmó.