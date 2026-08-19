Gobierno radica proyecto de ley antitrámites para destrabar la creación de empresas y reducir costos

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez, radicó el proyecto de ley de competitividad. Foto: Ministerio de Comercio

El Ministerio de Comercio radicó el Proyecto de Ley de Competitividad, una iniciativa antitrámites para destrabar la creación de empresas, reducir costos y facilitar la inversión en Colombia

Con esto entonces buscan reducir cargas burocráticas, eliminar duplicidades y establecer tiempos más claros de respuesta para quienes producen, invierten y generan empleo.

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“Nuestra tarea es quitarle obstáculos al que quiere trabajar, invertir y generar empleo. Vamos a simplificar la vida de los empresarios, sobre todo de las MIPYMES, para que puedan crear empresa y construir patria”, afirmó el ministro Mauricio Gómez.

La cartera señaló que la iniciativa fortalece la Ventanilla Única Empresarial (VUE) y crea un Expediente Único Empresarial Digital, que permitirá compartir información entre entidades públicas y evitar que ciudadanos y empresas entreguen repetidamente documentos que ya están en poder del Estado.

Alivio para las pequeñas empresas

El MinComercio aseveró que entre las medidas contempladas está la eliminación del cobro del concepto de inspección técnica de seguridad de bomberos para microempresas, reduciendo uno de los costos asociados a su formalización y operación.

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Por otra parte, en sectores como construcción y urbanismo se propone un requerimiento único e integral, evitando que las autoridades soliciten información de manera fragmentada en diferentes momentos.