Duque planteó en Cumbre de Concordia bonos y canjes de deuda para financiar protección de Amazonía

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Duque propone en Cumbre de Concordia bonos y canjes de deuda para financiar protección de Amazonía

Desde la Cumbre de Concordia 2026, el expresidente Iván Duque habló en Dos Puntos de Caracol Radio sobre la necesidad de crear mecanismos que permitan movilizar recursos financieros hacia la conservación de la Amazonía y otros ecosistemas estratégicos.

Duque explicó que durante la cumbre se presentó una propuesta para aprovechar el capital natural de la Amazonía como una herramienta para atraer inversiones y financiar su conservación.

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Entre las alternativas planteadas están las taxonomías verdes, que permitirían establecer criterios para identificar actividades sostenibles y facilitar que los países emitan bonos destinados a proyectos de protección ambiental.

La propuesta contempla que estos bonos puedan ser adquiridos por inversionistas institucionales, administradores de portafolios, organismos multilaterales y otros países, de manera que los recursos lleguen directamente a iniciativas relacionadas con la conservación de los ecosistemas.

El exmandatario también habló de los canjes de deuda por conservación, una herramienta mediante la cual los países podrían negociar parte de sus obligaciones financieras a cambio de cumplir compromisos específicos de protección ambiental.

“Los países que tienen deuda pueden sustituir o reemplazar esa deuda, quitándola de balance, siempre y cuando cumplan unas condiciones de protección y conservación”, explicó.

Sector privado y pueblos indígenas

Duque destacó además la estrategia Concordia Amazonía, que publicó un reporte sobre el capital natural y las posibilidades de movilizar recursos para la protección de la región.

También se refirió a la creación de Coropamazonía, una organización privada en Colombia que busca vincular a gremios, empresarios y organizaciones para canalizar recursos hacia la conservación.

En este proceso, el expresidente resaltó la importancia de incluir a los pueblos indígenas en las decisiones y estrategias relacionadas con la protección de la Amazonía.

“Si no conservamos la Amazonía, vamos a tener una crisis ecosistémica”, afirmó Duque, al insistir en que la protección de este territorio requiere nuevas fuentes de financiación y la participación de distintos sectores.

Duque pide anticiparse a los efectos de El Niño

Durante la entrevista, el expresidente también se refirió a los posibles efectos de un fenómeno de El Niño, que, según explicó, podría generar mayores sequías e incendios forestales y afectar diferentes actividades productivas.

“Sectores como los cafeteros, paperos, aguacateros, bananeros y floricultores podrían enfrentar dificultades ante un escenario de menor disponibilidad de agua y mayores temperaturas”, afirmó.

Por eso, pidió al Gobierno prepararse con anticipación y contar con recursos disponibles, capacidad de apoyo fiscal y acceso a líneas especiales de financiación para atender una eventual emergencia.

“Es preferible tomar unas medidas desde ya, con una gran concurrencia institucional, con el respaldo del Congreso, pero no esperemos a que tengamos ya el problema encima. Hagámoslo antes”, afirmó.

Relación de Colombia con Estados Unidos y China

Duque también habló sobre la posición que, a su juicio, debe mantener Colombia frente a Estados Unidos y China.

Explicó que con Estados Unidos existen vínculos asociados a la democracia y la libertad, mientras que con China Colombia mantiene una relación diplomática y comercial que representa oportunidades económicas.

En ese sentido, señaló que el país debe manejar ambas relaciones desde una perspectiva diplomática y aprovechar las oportunidades comerciales que ofrece cada vínculo.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: