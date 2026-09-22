Inicia la construcción de la ALO Sur: así será la nueva conexión entre Soacha, Bogotá y Cundinamarca

Colombia

Después de varios años de expectativa, comenzó la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO Sur), un proyecto vial que busca establecer una nueva conexión entre Chusacá, Soacha, Bogotá y el suroccidente de Cundinamarca.

El corredor tendrá una extensión de 24,5 kilómetros y una inversión de $1,64 billones. De acuerdo con la información entregada sobre el proyecto, las obras tendrán una duración estimada de cuatro años.

La infraestructura contempla 34 puentes y dos intersecciones a desnivel: una estará ubicada en Canoas, Soacha, y la segunda se construirá en el corredor de la Calle 13.

Canoas, uno de los puntos clave del proyecto

En Canoas se construirá una intersección a desnivel que permitirá conectar a Soacha con el nuevo corredor y facilitar los desplazamientos hacia Bogotá y otros municipios de la región.

El proyecto también contempla la rehabilitación de seis kilómetros existentes entre Canoas y el límite con Mosquera, así como la construcción de una segunda calzada de 10 kilómetros entre Mosquera y Sibaté.

Durante los primeros dos años de ejecución se prevé, entre otras obras, la construcción de la intersección de Canoas y de la calzada oriental entre Chusacá y la Calle 13. En los dos años siguientes se completaría la calzada occidental, con lo que el corredor quedaría conformado como una doble calzada con dos carriles por sentido.

Una alternativa para la movilidad entre Bogotá y el sur de Cundinamarca

Uno de los propósitos de la ALO Sur es ofrecer una alternativa de movilidad frente a la Autopista Sur, corredor que concentra buena parte de los desplazamientos entre Bogotá y el sur de Cundinamarca, además del tránsito de vehículos de carga.

Según la información suministrada sobre el proyecto, por la Autopista Sur circulan cerca de 90.000 vehículos diariamente y más de 300.000 durante los fines de semana.

La nueva vía busca generar una ruta alternativa para parte del tránsito regional y de carga, con el objetivo de mejorar la conexión entre sectores como Girardot, Sibaté, Soacha y Bogotá.

El alcalde de Soacha, conocido como ‘Perico’, destacó el inicio de las obras y señaló que el proyecto hace parte de varias iniciativas relacionadas con la movilidad del municipio.

“El inicio de esta obra es solo una muestra más de los resultados del trabajo articulado con la Región y la Nación. Descongestionar la Autopista Sur y brindarle a la ciudad nuevas alternativas de movilidad.”

El mandatario también hizo referencia a otros proyectos de infraestructura y transporte que, según indicó, buscan mejorar la conexión de Soacha con Bogotá:

“De la mano de esta vía, está la adjudicación del Puente Tibanica, la consecución ante el Gobierno Nacional para el Cable Aéreo y de la mano de la Región Metropolitana la ejecución del Plan Maestro de Movilidad, la Fase IV de Transmilenio y los alimentadores conectando a Soacha, mejorando los tiempos y mecanismos de movilidad para la gente con Bogotá.”