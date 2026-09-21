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Atraer inversión y hacer relevante a Colombia en el mundo, las apuestas del Gobierno De la Espriella

Desde el Concordia Annual Summit 2026 en Nueva York, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, habló con Dos Puntos de Caracol Radio destacó que hacer presencia en este tipo de eventos, así como en la Asamblea General de Naciones Unidas, es prioritario para Colombia porque allí se tratan los temas fundamentales de la humanidad.

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“Colombia está en el centro de la conversación sobre el poder de la inteligencia artificial, las nuevas energías, los minerales críticos. Entonces, es una estar aquí es la forma en la que el país demuestra su compromiso en la lucha contra el crimen transnacional”, indicó.

Resaltó también que el trabajo del Gobierno de Abelardo de la Espriella es hacer a Colombia “protagonista” en las soluciones para las problemáticas del mundo, en vez de “aislarla”.

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Así las cosas, recordó que uno de los objetivos del Gobierno Nacional es que los inversionistas regresen a Colombia, especialmente en los sectores de energía, infraestructura y turismo.

“Con ello aumentar la Misión Crecer, que es la que el presidente les ha asignado a los ministros relacionados con la producción y en donde yo hago una tarea de articulación”, dijo.

Lucha contra la inseguridad

Expresó que la tarea que se desarrolla en el Gobierno De la Espriella se dirige al control del territorio ante el crecimiento de grupos armados al margen de la ley. Incluso, lanzó una pulla a la administración pasada, la de Gustavo Petro.

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“La nación vivía tristemente en una connivencia entre grupos criminales y el Gobierno Nacional”, apuntó.

Imagen de Colombia en el exterior

“Lo que nos dijeron fue que retornó un gobierno racional”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa con José Manuel Restrepo aquí: