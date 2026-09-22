Gobierno socializó su primer paquete de proyectos: estas son las claves

Al Capitolio Nacional llegó el primer paquete de proyectos legislativos que presentará en los próximos días la administración del presidente Abelardo de la Espriella. Se trata de las versiones preliminares de varias iniciativas que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, les presentó en la mañana de este martes a los senadores de la Comisión Primera.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón de la Constitución del Congreso y se extendió durante un par de horas, en las que el jefe de la cartera política entregó detalles de cada articulado.

Entre los proyectos que se pusieron sobre la mesa se destacan los que están relacionados con la nueva política de seguridad que impulsa el jefe de Estado. El primero de estos es el que le da vida a un marco de sometimiento para integrantes de grupos armados y organizaciones criminales, una suerte de ley de sometimiento que en los próximos días llegará a las comisiones primeras.

De acuerdo con Lara, es el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien prepara los detalles, pero hasta el momento se sabe que, si bien la propuesta plantea algunas opciones de penas especiales, los capos de estos grupos deberán entregar todos sus bienes y, además, las rutas de las economías ilícitas que han ejercido durante varios años.

Todo esto parte de un andamiaje que también tendrá que pasar por el Congreso, a través de la Ley de Orden Público que, precisamente, le dará sustento jurídico a toda la visión de paz y seguridad de la nueva administración.

El punto clave de este proyecto es un estatuto antiterrorista que, de acuerdo con el jefe de la cartera política, incluirá un modelo similar al de Estados Unidos, en el que se creará una lista con todas esas organizaciones para así combatirlas de manera frontal con diferentes herramientas militares y jurídicas.

Pero estos no son los únicos proyectos que llegarán al Congreso. La Casa de Nariño prepara una ley de experimentación territorial, la cual se utilizaría para descifrar qué competencias y qué recursos necesitan los entes territoriales y así realizar una reforma a los giros que se entregan periódicamente a municipios y departamentos.

Este tema llama especialmente la atención, ya que en el cuatrienio anterior se tramitó una reforma al Sistema General de Participaciones y quedó pendiente una ley de competencias que no sería retomada por el Gobierno.

A esto se suma un paquete legislativo para mejorar la transparencia en el ejercicio legislativo, lo que tiene que ver con el cabildeo de los congresistas y sus gestiones de recursos ante las diferentes entidades a nivel nacional. Se espera que con esta propuesta se cree una plataforma en la que todos los ciudadanos puedan ver en tiempo real con quiénes hablan sus congresistas y qué tipo de gestiones están haciendo.

Finalmente, en este primer bloque de proyectos de origen ejecutivo está una de las propuestas más importantes para el presidente De la Espriella. Se trata de la medida que le daría luz verde para convertir a Barranquilla en capital alterna de Colombia. De acuerdo con el propio mandatario, este es un símbolo más de que su gobierno priorizará el trabajo directamente desde las regiones y sacará los proyectos de los escritorios en Bogotá.

El ministro Lara destacó un buen ambiente en las comisiones primeras para estas apuestas y aseguró que desde ya están poniendo a consideración los artículos y buscando los votos necesarios.