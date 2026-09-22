Final de Liga Femenina Santa Fe - Cali no se jugaría ni en El Campín ni en Techo: Inesperado destino

Santa Fe y Cali disputarán la final de la Liga femenina 2026 / Colprensa.

Continúan los inconvenientes para Independiente Santa Fe de cara al juego de ida de la gran final de la Liga femenina. El partido se encuentra programado para este miércoles a las 7:30PM.

Las Leonas accedieron a este compromiso luego de vencer a Millonarios en el clásico bogotano disputado en las semifinales. La ida terminó empatada 2-2; mientras que en la vuelta se impusieron las dirigidas por Omar Ramírez 1-2.

Santa Fe estuvo dos veces por delante del marcador, adelátandose por medio de Daniela Garavito; Isabela Sánchez igualó parcialmente para las Embajadoras; mientras que Mariana Zamorano anotó el tanto definitivo para la clasificación.

Debido a la Reclasificación, la final comenzará con las Leonas haciendo las veces de local y cerrará con Cali jugando en su estadio. Las vallecaucanas accedieron a este juego tras imponerse 6-1 en el marcador global frente a Nacional.

¿Dónde se jugará el partido de ida de la final?

Pese a la clasificación, las noticias no son buenas para Santa Fe, puesto que no contará con El Campín para jugar la gran final ante el Cali. La ciudad recibirá el concierto de BTS los días viernes 2 y sábado 3 de octubre.

Si bien la final está pactada para el miércoles 23 de septiembre, el escenario deportivo no estará disponible, puesto que el montaje del evento requiere de al menos 10 días, iniciando su elaboración desde este martes.

Ante esta situación, el partido de ida de la final de la Liga femenina se programó inicialmente para el estadio Metropolitano de Techo; no obstante, por decisión de Eduardo Méndez, presidente del club, la final se disputaría en el estadio La Independencia de Tunja.

En diálogo con el MorninGol de AS Colombia, Méndez comentó sobre el estadio: “Al ver que nos sacan un comunicado, en horas de la noche, nosotros tenemos que comenzar a actuar y nosotros creemos que, no podemos jugar donde ellos quieren, donde ellos ordenan, porque es que no nos pueden dar ordenes y nosotros ya estamos buscando el estadio de la ciudad de Tunja”.

“Es más, ya me han llamado amigos a ofrecerme buses para salir en caravana hacia esa ciudad. Estamos pendientes de hablar con el Alcalde de la ciudad de Tunja, a ver si podemos jugar. Estoy comunicándome también con el presidente de la Dimayor, a ver si podemos jugar allá”, añadió al respecto.

Al respecto, concluyó: “Es demasiado triste que una final del fútbol femenino, por el capricho de una empresa que no ha cumplido, pero quiere sacar el fútbol de Bogotá, quiere sacar a Santa Fe de Bogotá, es muy triste”.