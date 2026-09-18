Millonarios - Santa Fe: ¿Cuánto cuesta y cómo comprar entradas para el clásico de la Liga femenina?

Santa Fe y Millonarios empataron 2-2 en el primer clásico de la semifinales de la Liga femenina / X: @MillosFcFem.

Millonarios y Santa Fe definirán este domingo uno de los dos equipos clasificados a la final de la Liga femenina en Colombia. Ambos cuadros vuelven a enfrentarse, luego de una emocionante confrontación en el partido de ida.

El primer juego de la serie, con las Leonas haciendo las veces de local, terminó empatado 2-2. Por las rojas marcaron Karen Hernández y Andrea Pérez; mientras que por las Embajadoras anotaron Kelly Restrepo y Lina Gómez.

El compromiso de vuelta, ahora con Millonarios como local, será este domingo a partir de las 6:30PM. A primera hora, ese mismo día, se disputará la serie de vuelta entre Cali y Nacional (4:15PM), llave que ganan las vallecaucanas 2-1.

¿Cómo asistir al clásico bogotano?

Tal y como sucedió en el partido de ida, el encuentro de vuelta será en El Campín y con la presencia de público, únicamente aficionados del equipo de casa. Millonarios ha dispuesto de las tribunas de oriental y occidental para este compromiso.

Las boletas disponibles para que fueran redimidas por los abonados del equipo masculino ya fueron agotadas y todavía queda un remantente para ambas tribunas. Occidental tiene un costo de $43.600 (servicio incluido) y oriental un valor de $32.700 (servicio incluido).

Las entradas pueden adquirirse a traves de Entradas Millonarios , tiquetera oficial del equipo Embajador, administrado por el mismo club.

Millonarios busca clasificar a la final de la Liga femenina por primera vez en su historia, lo que le significaría, además, clasificar por primera vez también a la Copa Libertadores de la categoría. Santa Fe, por su parte, ha sido campeón en tres oportunidades.