Millonarios - Santa Fe: ¿Cuánto cuesta y cómo comprar entradas para el clásico de la Liga femenina?
Este domingo se definirán los dos finalistas del campeonato y los dos equipos clasificados a la Copa Libertadores.
Millonarios y Santa Fe definirán este domingo uno de los dos equipos clasificados a la final de la Liga femenina en Colombia. Ambos cuadros vuelven a enfrentarse, luego de una emocionante confrontación en el partido de ida.
El primer juego de la serie, con las Leonas haciendo las veces de local, terminó empatado 2-2. Por las rojas marcaron Karen Hernández y Andrea Pérez; mientras que por las Embajadoras anotaron Kelly Restrepo y Lina Gómez.
El compromiso de vuelta, ahora con Millonarios como local, será este domingo a partir de las 6:30PM. A primera hora, ese mismo día, se disputará la serie de vuelta entre Cali y Nacional (4:15PM), llave que ganan las vallecaucanas 2-1.
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¿Cómo asistir al clásico bogotano?
Tal y como sucedió en el partido de ida, el encuentro de vuelta será en El Campín y con la presencia de público, únicamente aficionados del equipo de casa. Millonarios ha dispuesto de las tribunas de oriental y occidental para este compromiso.
Las boletas disponibles para que fueran redimidas por los abonados del equipo masculino ya fueron agotadas y todavía queda un remantente para ambas tribunas. Occidental tiene un costo de $43.600 (servicio incluido) y oriental un valor de $32.700 (servicio incluido).
Las entradas pueden adquirirse a traves de Entradas Millonarios, tiquetera oficial del equipo Embajador, administrado por el mismo club.
Millonarios busca clasificar a la final de la Liga femenina por primera vez en su historia, lo que le significaría, además, clasificar por primera vez también a la Copa Libertadores de la categoría. Santa Fe, por su parte, ha sido campeón en tres oportunidades.
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...