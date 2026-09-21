Deportivo Cali y Santa Fe, por un nuevo título de la Liga Femenina: posibles fechas de la gran final

¡Definidos los dos finalistas de la Liga Femenina! Por tercera oportunidad consecutiva, y la cuarta en todo el historial desde el inicio de este certamen, Deportivo Cali y Santa Fe lucharán por un nuevo título para desempatar el palmarés, pues ambos cuentan con 3 trofeos.

Cali goleó a Nacional y defenderá el título

Por rendimiento, era la llave más pareja en la previa, pues Nacional clasificó a cuadrangulares como líder del todos contra todos con 39 puntos, seguido de los 38 del Deportivo Cali. Por su parte, el conjunto Verdolaga llegó a semifinales luego de ocupar el segundo puesto del Grupo A, por debajo de Millonarios, mientras que Cali fue el líder del B.

En el acceso a la final, las azucareras fueron contundentes. Primero derrotaron 1-2 a las antioqueñas en el partido de ida, pero en la vuelta fueron categóricas y se impusieron 4-0 para el global de 6-1.

Cali viene de ganar las últimas dos finales y luchará por encadenar tres títulos consecutivos. Tendrá la ventaja de cerrar en calidad de local.

Santa Fe exhibe su jerarquía y elimina a Millonarios

Las cardenales mostraron la chapa y experiencia de ya haber ganado títulos y lograron eliminar a un Millonarios que llegó envalentonado a semifinales, luego de haber terminado líder del Grupo A por encima de Nacional.

En el juego de ida, con Santa Fe como local, el encuentro terminó 2-2. La vuelta, con un marco espectacular adornado por la afición de Millonarios, el equipo visitante se impuso 1-2 y logró su boleto a la séptima final, siendo el equipo que más títulos ha disputado.

¿Cuándo sería la final de la Liga Femenina?

La llave iniciaría el próximo domingo 27 de septiembre en El Campín y terminaría ocho días después, es decir el domingo 4 de octubre en el Estadio del Deportivo Cali.