Millonarios clasificó a semifinales de Liga Femenina: tabla de posiciones de cuadrangulares

Terminó la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga Femenina, los cuales otorgan cuatro cupos a las semifinales del certamen. Por el Grupo B, Cali ya tiene asegurado su boleto y cerrará la fase ante América en el clásico. Por su parte, el Grupo A ya dejó a su primer clasificado: Millonarios, que venció a Nacional y se aseguró el primer lugar.

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Santa Fe 0-0 Deportivo Cali

El cuadro bogotano perdió la posibilidad de dejar encaminada la clasificación a semifinales luego de igualar sin goles contra Cali. Deberá imponerse en la última fecha a Orsomarso y tendrá su boleto asegurado. De lo contrario, deberá esperar que América no supere al Azucarero en la fecha final.

América 3-1 Orsomarso

El conjunto Escarlata se impuso y buscará la clasificación en la última fecha en el clásico. Mariana Muñoz marcó doblete y Carolina Arias Vidal el otro. Por el cuadro visitante anotó Brandy Lasso Sánchez.

Millonarios 2-1 Nacional

El conjunto Embajador logró la clasificación a las semifinales luego de remontar el partido ante Nacional. Lo empezó ganando el conjunto antioqueño con gol de Manuela González al minuto 31, pero para el segundo tiempo Diana Celis y Kelly Restrepo marcaron para las embajadoras.

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Posiciones del Grupo A

POS. Equipo PJ Puntos Diferencia 1. Millonarios* 5 11 +4 2. Internacional de Palmira 5 7 -3 3. Atlético Nacional 5 6 0 4. Internacional de Bogotá 5 4 -1

Posiciones del Grupo B

POS. Equipo PJ Puntos Diferencia 1. Deportivo Cali* 5 11 +5 2. Independiente Santa Fe 5 8 +1 3. América de Cali 5 7 0 4. Orsomarso 5 1 -6

*clasificados a semifinales

¿Cómo se jugará la fecha 6 de cuadrangulares?

Grupo A

- Nacional vs. Internacional Palmira

- Internacional Bogotá vs. Millonarios

Grupo B

- Orsomarso vs. Santa Fe

- Cali vs. América