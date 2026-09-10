Millonarios clasificó a semifinales de Liga Femenina: tabla de posiciones de cuadrangulares
El conjunto Embajador venció a Nacional y se sumó a Cali como los dos clasificados entre los 4 mejores del torneo.
Terminó la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga Femenina, los cuales otorgan cuatro cupos a las semifinales del certamen. Por el Grupo B, Cali ya tiene asegurado su boleto y cerrará la fase ante América en el clásico. Por su parte, el Grupo A ya dejó a su primer clasificado: Millonarios, que venció a Nacional y se aseguró el primer lugar.
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Santa Fe 0-0 Deportivo Cali
El cuadro bogotano perdió la posibilidad de dejar encaminada la clasificación a semifinales luego de igualar sin goles contra Cali. Deberá imponerse en la última fecha a Orsomarso y tendrá su boleto asegurado. De lo contrario, deberá esperar que América no supere al Azucarero en la fecha final.
América 3-1 Orsomarso
El conjunto Escarlata se impuso y buscará la clasificación en la última fecha en el clásico. Mariana Muñoz marcó doblete y Carolina Arias Vidal el otro. Por el cuadro visitante anotó Brandy Lasso Sánchez.
Millonarios 2-1 Nacional
El conjunto Embajador logró la clasificación a las semifinales luego de remontar el partido ante Nacional. Lo empezó ganando el conjunto antioqueño con gol de Manuela González al minuto 31, pero para el segundo tiempo Diana Celis y Kelly Restrepo marcaron para las embajadoras.
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Posiciones del Grupo A
|POS.
|Equipo
|PJ
|Puntos
|Diferencia
|1.
|Millonarios*
|5
|11
|+4
|2.
|Internacional de Palmira
|5
|7
|-3
|3.
|Atlético Nacional
|5
|6
|0
|4.
|Internacional de Bogotá
|5
|4
|-1
Posiciones del Grupo B
|POS.
|Equipo
|PJ
|Puntos
|Diferencia
|1.
|Deportivo Cali*
|5
|11
|+5
|2.
|Independiente Santa Fe
|5
|8
|+1
|3.
|América de Cali
|5
|7
|0
|4.
|Orsomarso
|5
|1
|-6
*clasificados a semifinales
¿Cómo se jugará la fecha 6 de cuadrangulares?
Grupo A
- Nacional vs. Internacional Palmira
- Internacional Bogotá vs. Millonarios
Grupo B
- Orsomarso vs. Santa Fe
- Cali vs. América