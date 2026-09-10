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10 sep 2026 Actualizado 03:36

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Liga Femenina

Millonarios clasificó a semifinales de Liga Femenina: tabla de posiciones de cuadrangulares

El conjunto Embajador venció a Nacional y se sumó a Cali como los dos clasificados entre los 4 mejores del torneo.

Millonarios FC

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Terminó la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga Femenina, los cuales otorgan cuatro cupos a las semifinales del certamen. Por el Grupo B, Cali ya tiene asegurado su boleto y cerrará la fase ante América en el clásico. Por su parte, el Grupo A ya dejó a su primer clasificado: Millonarios, que venció a Nacional y se aseguró el primer lugar.

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Santa Fe 0-0 Deportivo Cali

El cuadro bogotano perdió la posibilidad de dejar encaminada la clasificación a semifinales luego de igualar sin goles contra Cali. Deberá imponerse en la última fecha a Orsomarso y tendrá su boleto asegurado. De lo contrario, deberá esperar que América no supere al Azucarero en la fecha final.

América 3-1 Orsomarso

El conjunto Escarlata se impuso y buscará la clasificación en la última fecha en el clásico. Mariana Muñoz marcó doblete y Carolina Arias Vidal el otro. Por el cuadro visitante anotó Brandy Lasso Sánchez.

Millonarios 2-1 Nacional

El conjunto Embajador logró la clasificación a las semifinales luego de remontar el partido ante Nacional. Lo empezó ganando el conjunto antioqueño con gol de Manuela González al minuto 31, pero para el segundo tiempo Diana Celis y Kelly Restrepo marcaron para las embajadoras.

Lea también: Mundial Femenino Sub-20: Así quedó el grupo de Colombia tras remontada ante Costa Rica

Posiciones del Grupo A

POS.EquipoPJPuntosDiferencia
1.Millonarios*511+4
2. Internacional de Palmira57-3
3.Atlético Nacional 560
4.Internacional de Bogotá54-1

Posiciones del Grupo B

POS.EquipoPJPuntosDiferencia
1.Deportivo Cali*511+5
2.Independiente Santa Fe58+1
3.América de Cali570
4.Orsomarso51-6

*clasificados a semifinales

¿Cómo se jugará la fecha 6 de cuadrangulares?

Grupo A

- Nacional vs. Internacional Palmira

- Internacional Bogotá vs. Millonarios

Grupo B

- Orsomarso vs. Santa Fe

- Cali vs. América

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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