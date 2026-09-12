Clásico bogotano en semifinales: Así quedó el Grupo B de la Liga femenina

Las jugadoras de Santa Fe festejan uno de sus tantos en la victoria ante Orsomarso / X: @LeonasSantaFe

Este sábado se jugó la última fecha del Grupo B de los cuadrangulares de la Liga femenina. Con el Deportivo Cali ya clasificado y asegurado en lo más alto de la tabla, Santa Fe y América se disputaban el segundo lugar del grupo.

Ambos equipos hicieron la tarea en sus respectivos juegos, Las Leonas derrotaron como visitante 1-2 a Orsomarso y las Escarlatas hicieron lo propio en el clásico vallecaucano, imponiéndose 0-1; no obstante, el cupo fue para las bogotanas.

Los goles del equipo capitalino fueron obra de Natalia Orozco y de Cristina Motta, este último, de manera agónica tras un lanzamiento desde el punto penalti a los 90+2 minutos; Marcela Aguilar había igualado las acciones apenas dos minutos atrás por la misma vía. La mala noticia para Santa Fe fue la expulsión de Daniela Garavito.

Entretanto, América se quedó con el clásico ante el Cali con el triunfo 0-1, gracias al gol convertido por María Cordóba en la etapa complementaria. Lastimosamente, no le alcanzó a las visitantes.

Tabla de posiciones Grupo B de la Liga femenina

Pos. Equipo Puntos Dif. 1. Deportivo Cali 11 +4 2. Santa Fe 11 +2 3. América de Cali 10 +3 4. Orsomarso 1 -9

Clásico bogotano en semifinales

Con la clasificación de Santa Fe, queda definido el duelo entre equipos capitalinos en semifinales de la Liga femenina, puesto que Millonarios ya se había asegurado el liderato del Grupo A.

El juego comenzará con las Leonas haciendo las veces de local y, posteriormente, concluirá con las Embajadoras haciendo lo propio. A la espera de definirse si los juegos serán en el estadio El Campín o el estadio Metropolitano de Techo.