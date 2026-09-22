¿Cómo va la licitación de nuevos derechos de TV del FPC? Habría cambio en el sistema de repartición

El fútbol colombiano se encuentra en un momento clave, pues en los próximos meses quedará adjudicada la nueva licitación para la empresa que se encargue de distribuir las competencias de la Dimayor desde 2027 y hasta 2030. Asimismo, será crucial la forma en la que se distribuyan los ingresos para los clubes, pues el G8 (los 8 grandes) están reclamando un porcentaje mayor.

Este lunes 21 de septiembre se llevó a cabo la Asamblea de la Dimayor, en la cual quedó elegida la nueva empresa proponente para quedarse con la distribución del FPC. No obstante, no quedó adjudicada, pues Win Sports, actual medio dueño de los derechos de televisión, tiene el privilegio para igualar dicha oferta en 60 días.

¿Qué más dejó la Asamblea de la Dimayor?

César Augusto Londoño contó en 6AM W que los presidentes de los 36 clubes, así como los miembros de la junta directiva de la Dimayor, firmaron un derecho de confidencialidad para no dar a conocer detalles de la cifra de la oferta de la nueva empresa.

“No sabemos, se sabía que Mauricio (Correa) tenía alguna intención y vinculación con los derechos. Hicieron firmar un derecho de confidencialidad a todos los directivos, lo que se menciona es especulativo”, empezó diciendo Londoño.

Por su parte, agregó que tuvo contacto con el presidente de la Dimayor y este le negó que sea la empresa Go Sports Media, del empresario Mauricio Correa, la que haya presentado la propuesta elegida.

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“Hablé con el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, y me dijo ‘todo es mentira’. Le pregunté por la empresa que se está mencionando, Go Sports Media, y me dijo que es mentira. Le pregunté por la cifra y me dijo que no la podía mencionar. De momento todo es especulación. Ninguno me ha querido dar pistas. Lo único claro es que Go Sports Media no es la empresa, la cifra no se puede mencionar. Ya hay un proponente que fue escogido y fue elegido con beneplácito por la asamblea”, agregó al respecto.

Del mismo modo, dio detalles de las cifras actuales que se manejan por los derechos de televisión y mencionó que Win Sports, al tener los derechos vigentes, tiene todas las de ganar.

“El FPC recibe 62 millones de dólares por el año, de esos 62 millones a los clubes les llegan 35 millones. Win tiene dos meses, es decir hasta el 21 de noviembre, para igualar la oferta y quedarse con los derechos.Si Win no iguala, no se queda con los derechos. Cuando hay una licitación y el que tiene el negocio, que es Win, puede igualar la oferta, eso reduce la posibilidad de participación porque tiene todas las de ganar”, comentó.

Habría cambio en el sistema de repartición

El G8 del fútbol colombiano es el grupo formado por los ocho clubes tradicionales e históricos del país que se unieron para exigir una modificación en el modelo de distribución de los ingresos por los derechos de televisión en la Dimayor.

Esto dejó la reunión en Dimayor para la redistribución de los ingresos por derechos de TV

Ante el nuevo contrato que se firmará, el cual superará los 62 millones de dólares anuales, Julio Sánchez Cristo informó que los 8 grandes ya tienen una alianza con equipos de la segunda división para modificar el sistema de repartición.

“Los equipos grandes ya tienen una alianza con un grupo de equipos de la B y habrá mayoría para cambiar el sistema, antes faltaban los de la B. Los grandes ya tienen su acuerdo. A los equipos de la B los asesora el despacho de Tebas, el presidente de la Liga de España. Hay 90 palos en juego”, dijo.

César Augusto Londoño, agregó: “El G8, los equipos grandes, le han garantizado a equipos de la B, que no solo no le van a bajar el ingreso que tienen hasta el momento, sino que se va a aumentar en caso de respaldo”.