¿Qué trabajadores independientes están obligados a cotizar en Colpensiones? Reforma explicada

Los trabajadores independientes deberán realizar aportes a la seguridad social. Imagen de referencia. Fotos: Colpensiones / Getty Images

Los trabajadores independientes son todas aquellas personas naturales que prestan sus servicios con total independencia y autonomía en favor de uno o varios terceros.

En Colombia, todos los trabajadores independientes con capacidad de pago deben realizar aportes de seguridad social, sistema que se encuentra integrado de la siguiente manera:

Sistena de seguridad social en salud.

Sistema de pensiones.

Sistema de riesgos laborales.

Sistema de subsidio familiar.

Lea también: ¿Qué pasa cuando una persona está pensionada y sigue trabajando en la misma empresa? Ley responde

Tipo de trabajadores independientes en Colombia

En el país, los trabajadores independientes se dividen en tres grupos y su clasificación determina la forma correcta de calcular su ingreso en base de cotización IBC y el monto de sus aportes al sistema de seguridad social integral.

Trabajador independiente con contrato de prestación de servicios

El trabajador celebra formalmente un contrato de prestación de servicios y tiene plena autonomía para la ejecución del objeto contractual.

Desarrolla su labor de manera personal y directa.

Recibe remuneración por el valor de los servicios prestados o por honorarios pactados que no constituyen un salario.

Lea más: Retiro forzoso en Colombia: Únicas excepciones que permitan trabajar luego de la edad límite

Trabajador independiente por cuenta propia

Es la persona que realiza actividades por su cuenta propia y riesgo, sin contar con un contrato que lo vincule a una compañía.

Para realizar su actividad incurre en gastos y costos.

Ejercen profesiones de manera independiente y desarrollan actividad de consultoría o sin celebrar contratos de prestación de servicios.

Trabajador independiente con contrato diferente al de prestación de servicios

Recibe ingresos por celebrar contratos diferentes a los de prestación de servicios tales como arrendamiento, mutuo, suministro, entre otros.

Acá están incuídos los rentistas de capital, que son aquellos que reciben sus ingresos en calidad inversionistas pasivos.

Le puede interesar: Quién tiene pensión vitalicia en Colombia: Modalidades, beneficiarios y requisitos que deben cumplir

¿Qué trabajadores independientes están obligados a cotizar en Colpensiones?

Con la aprobación de la Corte Constitucional a la mayoría de los artículos de la reforma pensional (Ley 2381 de 2024), todos los trabajadores independientes que tengan ingresos que hagan parte del pilar contributivo están obligados a cotizar en Colpensiones sobre los primeros 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

De igual manera, a partir del 1 de abril de 2027, será obligatorio para todos los trabajadores independientes cotizar en Colpensiones. En este fecha, comienza el nuevo sistema de jubilaciones.

¿Quiénes deben cotizar en Colpensiones?

Los trabajadores independientes que tengas que cotizar en Colpensiones se dividen en dos grupos:

Independientes con ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos: Aquellos que sus ingresos netos (calculados sobre el 40% de sus honorarios o ingresos tras costos) correspondiente a un salario mínimo o hasta 2,3 salarios mínimos al mes, deben destinar la totalidad de su aporte pensional a Colpensiones.

Independientes con ingresos altos (más de 2,3 salarios mínimos): Todos los trabajadores independientes con ingresos superiores a 2,3 salarios míninos tendrán una cotización mixta. En este caso, están obligados a aportar a Colpensiones por la porción de sus ingresos que equivalga a los primeros 2,3 salarios mínimos, y el excedente (lo que supere ese tope) va a un fondo de ahorro administrado por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) privada que el beneficio elija a su preferencia o conveniencia.

Otros leyeron: Reforma pensional: así será la cotización por semanas para quienes no trabajan tiempo completo

Escuche Caracol Radio EN VIVO: