¿Cuál es el límite de cotización en Colpensiones con la nueva reforma pensional? Así funcionará

La reforma pensional consagrada en la Ley 2381 de 2024, que establece un nuevo Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, introduce un modelo basado en un sistema de pilares: Pilar Solidario, Pilar Semicontributivo, Pilar Contributivo y Pilar Voluntario.

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El Pilar Contributivo, que cobija a los trabajadores dependientes e independientes, así como a los servidores públicos y a cualquier persona con capacidad de pago que tenga más de 1.000 semanas, modifica los topes de cotización en Colpensiones.

A continuación, le explicamos cómo funciona el nuevo esquema de cotización y cuáles son los límites establecidos por la nueva reforma pensional.

Límite de cotización en Colpensiones

De acuerdo con el texto aprobado por la Corte Constitucional, este pilar se integra en dos componentes que interactúan entre sí: el Componente de Prima Media, administrado por Colpensiones, y el Componente Complementario de Ahorro Individual. El límite máximo de la base de cotización para todo el sistema se mantiene en 25 SMLMV (Salario Mínimo Legal Mensual Vigente).

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Prima Media: cotizaciones de los afiliados sobre los ingresos base de cotización que van desde un salario mínimo (1 smlmv) hasta 2.3 smlmv. Es administrado por Colpensiones.

cotizaciones de los afiliados sobre los ingresos base de cotización que van desde un salario mínimo (1 smlmv) hasta 2.3 smlmv. Es administrado por Colpensiones. Ahorro Individual: afiliados cuyos ingresos superen los 2.3 smlmv, recibiendo las cotizaciones por la parte que exceda dicho monto y hasta un límite de 25 smlmv.

¿Cómo se pagará la pensión bajo este modelo?

La pensión que se otorgará bajo este pilar será una sola, la Pensión Integral de Vejez y corresponderá a la suma de los valores determinados en ambos componentes.

Los requisitos que se deben cumplir para acceder a esta pensión única serán los establecidos para el Componente de Prima Media, administrado por Colpensiones, es decir:

Edad: Haber cumplido 57 años de edad si es mujer, o 62 años si es hombre.

Haber cumplido 57 años de edad si es mujer, o 62 años si es hombre. Semanas cotizadas: Haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas en cualquier tiempo. En el caso de las mujeres, las semanas mínimas se disminuirán en 25 semanas cada año hasta llegar a las 1.000 semanas en 2036.

Según la reforma, la tasa de cotización de este pilar se mantendrá en el 16 % del Ingreso Base de Cotización, donde los empleadores pagarán el 75 % y los trabajadores el 25 % restante.

¿A quiénes aplica el nuevo modelo?

Por último, conviene mencionar que estas nuevas reglas no aplicarán a todos los colombianos, debido a que la ley en mención estableció un régimen de transición para quienes ya cuenten con un número de semanas cotizadas:

A las mujeres con 750 semanas o más, y a los hombres con 900 semanas o más, se les continuará aplicando en su totalidad la Ley 100 de 1993.

Tras la decisión de la Corte Constitucional, el nuevo sistema de pilares y la forma de cotización entrarán en vigencia el 1 de abril de 2027.

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