¿Cómo conocer el historial laboral en Colpensiones? Así puede descargar y consultar semanas cotizada

A lo largo de la vida, cuando una persona inicia su etapa laboral y es contratado con todas las prestaciones, empieza cotizar para su pensión de vejez, ya sea en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por las Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) o en el Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 100 de 1993 que creó el Sistema General de Pensiones y Seguridad Social.

Según la ley, las personas que estén afiliadas a Colpensiones podrán obtener una pensión de vejez cuando completan 1.300 semanas cotizadas y cumplen con el requisito de la edad, 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

Es importante resaltar que el 1 de abril de 2027 entraría en vigor la Ley 2381 de 2024, conocida como la Reforma Pensional, con lo cual no aplicaría si un afiliado cuenta con 750 semanas cotizadas para las mujeres y 900 semanas cotizadas para los hombres para esa fecha, ya que ellos entrarían al régimen de transición.

¿Cómo se puede consultar mi historial laboral y semanas cotizadas en Colpensiones?

El historial laboral es el registro oficial en el que se recopila todos los aportes, cotizaciones y periodos trabajados de una persona en el Sistema General de Pensiones a lo largo de su vida.

Este registro es de suma importancia para llevar el control de las semanas cotizadas y los aportes a pensión que ha hecho en su vida laboral.

Si está afiliado a Colpensiones, siga a continuación estos pasos para consultar su historial laboral y las semanas cotizadas:

Ingresar al portal web de Colpensiones y seleccionar la opción Sede Electrónica.

Iniciar sesión con su número de cédula de ciudadanía y la contraseña asignada. En caso de no tener una cuenta, deberá registrarse en el sistema en el botón de registro y completa el proceso en el que se verifican los datos.

Buscar la opción Generación de la Historia Laboral, la cual se encuentra en el costado izquierdo de la pantalla.

Luego de esto, buscar y dar clic en el módulo de Consultas.

En el botón Historia Laboral Unificada dar clic para descargar el reporte o visualizarlo.