Cómo descargar certificado de Colpensiones para declaración de renta en 2026: Paso a paso explicado

Imagen de referencia de declaración de renta y logo de Colpensiones. Fotos: Getty Images / Colpensiones

En septiembre de 2026, inició el segundo mes en el que millones de personas naturales en Colombia declaran renta del periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Para quienes están en Colpensiones, se habilitó de manera virtual y rápida la forma para descargar el certificado tributaria.

Vea aquí: Consulte con cédula si debe declarar renta en 2026: Fecha límite según últimos dígitos del documento

Recuerde los parámetros para declarar renta en 2026 (año gravable 2025):

Si fue responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) a 31 de diciembre de 2025.

Que su patrimonio bruto, a 31 de diciembre de 2025, haya sido superior a 4.500 unidades de valor tributario (UVT): $224.096.000.

Que, en 2025, sus ingresos brutos hayan sido iguales o superiores a 1.400 UVT, es decir, $69.719.000.

Que sus consumos con tarjeta de crédito, en 2025, hayan sido superiores a 1.400 UVT, es decir, $69.719.000.

Que el valor total de sus compras y consumos, en 2025, haya sido superior a 1.400 UVT, es decir, $69.719.000.

Que, en 2025, el valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras haya sido superior a 1.400 UVT, es decir, $69.719.000.

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¿Cómo descargar certificado de Colpensiones para declaración de renta?

Ingrese al sitio oficial de Colpensiones haciendo clic en este LINK → https://www.colpensiones.gov.co/ Diríjase a la opción ‘Zona Transaccional’. Se le desplegará un menú a la izquierda de su pantalla. Allí seleccione ‘Sede electrónica’ y luego ‘Certificados de pensionados’. Ingrese su usuario y contraseña. En caso de no tener una cuenta, cree una registrándose (opción que aparece en la parte de abajo del menú). Ya dentro de su usuario, haga clic en la opción ‘Certificado de Deducidos y Devengados’. Elija el periodo gravable que necesita. En este caso del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Finalmente, seleccione ‘Descargar’ o solicite que se lo envíen al correo electrónico registrado.

¿Quiénes deben declarar renta en septiembre de 2026?

1 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 27 y 28.

2 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 29 y 30.

3 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 31 y 32.

4 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 33 y 34.

7 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 35 y 36.

8 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 37 y 38.

9 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 39 y 40.

10 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 41 y 42.

11 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 43 y 44.

14 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 45 y 46.

15 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 47 y 48.

16 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 49 y 50.

17 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 51 y 52.

18 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 53 y 54.

21 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 55 y 56.

22 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 57 y 58.

23 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 59 y 60.

24 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 61 y 62.

25 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 63 y 64.

28 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 65 y 66.

Puede ver: Ingresos que NO debe poner en su declaración de renta 2026, ¿por qué? Esto confirmó la DIAN

Otros documentos necesarios para presentar la declaración de renta ante la Dian

RUT actualizado.

Cédula de Ciudadanía

Extractos de las cuentas bancarias que posea.

Declaración del Impuesto Predial y escritura de bienes inmuebles.

Factura de compra de vehículos.

Certificado de ingresos y retenciones.

Certificado de ingresos por honorarios, comisiones y servicios.

Certificados de rendimientos financieros (CDT, fondos de inversión, acciones, etc)

Certificado de medicina prepagada, en caso de contar con ella.

Certificado de deudas o créditos solicitados a 31 de diciembre de 2025.

Certificado de intereses pagados por créditos hipotecarios.

Certificado de pago de intereses de vivienda.

Copia de la declaración de renta del año anterior.

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