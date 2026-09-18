El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿El fin de la JEP? Magistrado Ramelli explicó afectaciones por posible recorte de $100.000 millones

Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de la propuesta de trasladar $100.000 millones del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la Rama Judicial en 2027.

Lea aquí: JEP rechaza propuesta que les quitaría $100.000 millones de su presupuesto: “estrategia de asfixia”

¿Recorte es el comienzo del fin de la JEP?

Recordó que desde hace varios meses él había advertido lo que ahora pasa, que el presidente Abelardo de la Espriella apoyara la propuesta que hizo el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional.

“Yo lo había advertido hace unos meses. La vía que iban a seguir era la desfinanciación y ahora se cumple la profecía”, dijo.

Por eso, hizo un llamado al Congreso de la República para que tome en cuenta los derechos de las víctimas y niegue la propuesta.

Puede ver: Debate de congresistas por reducción de presupuesto para la JEP: “Ha sido paquidérmica”

“El dinero para el cumplimiento de las sentencias no es nuestro, está en el Plan Nacional de Desarrollo, entonces es una obligación del Gobierno, no de la JEP”, apuntó.

¿Cuáles son las afectaciones para la JEP?

Son varios frentes de afectación:

Esquemas de protección: los magistrados tendrían que pagarlos.

Realización de audiencias en territorio.

Arrendamiento del edificio: cada uno debería trabajar en casa.

Sistemas de información

Cuestionamientos al funcionamiento y efectividad de la JEP

Ante las críticas hacia la JEP durante sus más de ocho años de fundación, Ramelli defendió la labor de la jurisdicción, señalando que nunca se había investigado con tanta profundidad a las Farc.

Lea aquí: Víctimas de reclutamiento y abuso sexual respaldan posible llamado de la JEP a exFarc Sandra Ramírez

“Hemos investigado una cantidad de delitos como nunca se había hecho”, mencionó.

Destacó que gracias a la JEP el Secretariado de las Farc por primera vez les dio la cara a las víctimas del conflicto armado en el país.

Escuche la entrevista completa aquí: