Fiscalía citó a interrogatorio a gerentes de las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho

Iván Cepeda y Carolina Corcho. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa - Lina Gasca)

Justicia

La Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio de indiciado a los gerentes y contadores de las campañas de Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía a la consulta interna del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025.

La Dirección Especializada contra la Corrupción programó las diligencias para el miércoles 23 y jueves 24 de septiembre.

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Los interrogatorios de indiciado se realizarán en medio de la indagación que adelanta la Fiscalía para determinar si la información aportada al Consejo Nacional Electoral fue real.

El ente acusador explicó que se “busca establecer si la información aportada al Consejo Nacional Electoral respecto de los gastos, créditos y aportes corresponde a la realidad financiera y contable de las campañas”.

Inspección

El pasado 15 de septiembre, la Fiscalía realizó una inspección en la sede del partido político.

La diligencia se llevó a cabo en medio de la indagación que adelanta una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción, con previo aval de un juez de control de garantías.

Según la Fiscalía, el objetivo de la diligencia consistió en “recopilar documentos, cuentas y soportes, entre otros elementos financieros y contables, relacionados con la consulta interna realizada para elegir candidato presidencial, en la que participaron Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía”.

También se conoció que la Fiscalía verifica si la información que reposa en la autoridad electoral corresponde a los reales financiadores de las campañas.