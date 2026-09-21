Descubren presunta red de tramitadores de cédulas y pasaportes falsos para migrantes dominicanos

visitó Paloquemao y encontró que, con tan solo 80.000 pesos, se puede sacar una contraseña falsa y por 250.000 pesos una cédula. Foto: Colprensa( Thot )

Justicia

La Fiscalía General de la Nación informó que fueron capturados 15 presuntos integrantes de una red delincuencial denominada ‘Apócrifo’, que habría tramitado de manera fraudulenta documentos de identidad colombianos para ciudadanos de República Dominicana, con el propósito de que pudieran ingresar a España sin visa.

Los operativos se realizaron de manera simultánea en Bogotá, Barranquilla (Atlántico) y Neiva (Huila).

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El delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía General de la Nación, Raúl González Flechas, explicó que entre los detenidos hay tres ciudadanos dominicanos, quienes serían los principales articuladores del entramado ilegal; una funcionaria de la Oficina de Pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores; tres auxiliares administrativos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y ocho particulares.

La investigación y recopilación de elementos materiales probatorios se realizó de manera conjunta con la Dijin de la Policía Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil, Migración Colombia, la Embajada de España y el Departamento de Seguridad Diplomática (DSS) de la Embajada de Estados Unidos. Según la Fiscalía, esta red habría delinquido desde 2024.

“Se le atribuye el ofrecimiento de paquetes que oscilaban en valor entre 2.000 y 5.000 dólares, los cuales incluían la gestión de registros civiles de nacimiento extemporáneos, cédulas de ciudadanía y pasaportes colombianos y, en algunos casos, alojamiento y transporte”, señaló González Flechas.

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El delegado de Criminalidad Organizada también explicó que los dominicanos interesados “eran contactados y trasladados a Colombia, donde la estructura disponía de hospedaje, citas ante diferentes entidades, declaraciones extraprocesales falsas y la intervención de terceras personas que se hacían pasar por familiares para sustentar trámites de registro civil”.

También señaló que los funcionarios de la Cancillería y de la Registraduría accedían a las bases de datos para validar los documentos tramitados con información falsa, “lo que habría permitido la expedición de documentos colombianos con contenido falso”.

La Fiscalía identificó que dicha red habría participado en 24 hechos relacionados con 40 ciudadanos dominicanos.

“Los beneficiarios utilizaban la nacionalidad colombiana obtenida mediante las maniobras fraudulentas para salir del país y continuar su desplazamiento hacia Europa. Las rutas identificadas incluían Ecuador y Perú como puntos de tránsito antes de llegar a España. También fue detectado un caso hacia Estados Unidos”, detalló González Flechas.

También se conoció que el supuesto cabecilla de la organización sería un ciudadano dominicano que tenía documentos de identidad falsos con los que, aparentemente, desarrollaba su actividad delincuencial.

Además, otros dos dominicanos, al parecer, utilizaban cédulas venezolanas espurias para permanecer en Colombia y dinamizar el actuar ilegal de ‘Apócrifo’.

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Imputación

Por estos hechos, una fiscal de la Delegada contra la Criminalidad Organizada presentará a los 15 capturados ante un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, ante quien les imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes agravado, acceso abusivo a un sistema informático, obtención de documento público falso, falsedad ideológica en documento público y falsedad material de documento público.