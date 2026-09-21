Exministro Bonilla: siento que la Fiscalía nos está inundando de información que no tiene sentido

En la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia comenzó la audiencia preparatoria del juicio contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, procesados por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD.

Durante la diligencia, la Fiscalía calificó de “equivocada” la versión de las defensas de los exministros, que cuestionaron un supuesto ocultamiento de pruebas antes del juicio.

El abogado Alejandro Carranza, defensor de Ricardo Bonilla, cuestionó la cantidad de elementos que la Fiscalía entregó a la defensa durante el descubrimiento probatorio.

“¿Para qué descubría la Fiscalía elementos que no puede permitirle acceso a la defensa?”, cuestionó el abogado durante la audiencia.

El propio Bonilla también se refirió al material entregado por el ente acusador y manifestó su inconformidad con la cantidad de información que, según dijo, ha recibido su defensa.

“Yo siento que la Fiscalía nos está inundando de información que, según mi abogado, no tiene ningún sentido”, afirmó el exministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro.

La audiencia preparatoria es una etapa previa al juicio, en la que las partes discuten las pruebas que pretenden llevar al proceso y cuáles de ellas podrán ser utilizadas durante el juicio.

¿Por qué están siendo investigados?

Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco son investigados por su presunta participación en el esquema de corrupción de la UNGRD, relacionado con el direccionamiento de contratos y recursos de la entidad a cambio de apoyos políticos en el Congreso.

Según la Fiscalía, los entonces funcionarios habrían tenido participación en gestiones encaminadas a conseguir respaldo de congresistas para iniciativas del Gobierno, en medio de la entrega irregular de contratos de la UNGRD.