Miércoles 16 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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El presidente Abelardo De La Espriella confirmó el traslado de varios presos desde centros de reclusión del Quindío hacia establecimientos penitenciarios de máxima seguridad en distintas zonas del país.

La medida hace parte de la estrategia de seguridad con la que el Gobierno busca fortalecer el control en las cárceles del país; y, además, garantizar que las condenas impuestas por la justicia se cumplan con estricto apego a la ley: “sin privilegios ni beneficios para los delincuentes”.

El mandatario señaló que, con esta medida, pretender neutralizar cualquier intento de delinquir desde las prisiones, y desarticular a las bandas que operan desde los diferentes centros penitenciarios.

“Las cárceles son para cumplir las penas, no para dirigir el crimen”, dijo el presidente.

Conocimos que son 15 los privados de la libertad que fueron trasladados tanto de la cárcel de varones San Bernardo de Armenia y la penitenciaria de mediana seguridad peñas blancas de Calarcá

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Por solicitud del alcalde James Padilla García, Ejército reforzará la seguridad de Armenia con 90 hombres en las calles y presencia en la zona rural

La medida responde a la solicitud del alcalde de Armenia, James Padilla García y contempla el apoyo del Batallón Cisneros en el área rural y del Batallón de Servicios N.° 8 en el casco urbano.

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Armenia contará con un importante refuerzo de la Fuerza Pública para fortalecer las acciones de seguridad tanto en la zona urbana como rural del municipio. La decisión se da tras la solicitud realizada por el mandatario local y contempla la llegada de personal del Ejército Nacional para apoyar las labores que adelanta la Policía.

El Secretario de Gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez, confirmó que el Ejército Nacional definió una estrategia de apoyo en dos frentes, de acuerdo con las necesidades de seguridad de la ciudad.

“El Ejército Nacional determinó que va a apoyar la seguridad de Armenia en dos frentes. Primero, el Batallón Cisneros se va a encargar de toda la parte rural, atendiendo y reforzando a la Policía Nacional frente a todos los temas de seguridad en esta zona”, explicó el funcionario.

En el caso del casco urbano, el refuerzo estará a cargo del Batallón de Servicios N.° 8, que puso a disposición un total de 90 hombres para apoyar las acciones de seguridad en diferentes sectores de Armenia.

El Secretario de Gobierno destacó que la distribución de este personal no se realizará de manera improvisada, sino que estará articulada con la Policía Nacional, con el propósito de garantizar una presencia más efectiva en los puntos donde sea requerida.

“El casco urbano va a ser reforzado por el Batallón de Servicios Número 8. Es importante que los armenios sepan que este batallón de servicio puso a disposición 90 hombres. Ya hicimos reunión de seguridad con el comandante operativo de la Policía Nacional para que ellos, desde su operatividad, distribuyan este personal y sea más efectivo”, señaló el Secretario de Gobierno.

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Aumenta la preocupación en el municipio de Génova por los casos de homicidio, autoridades refuerzan las acciones para mitigar la problemática

La zona cordillerana del departamento se ha caracterizado por ser tranquila y no estar relacionada con casos de homicidio como es habitual registrarlos en otros municipios del Quindío. Lamentablemente el municipio de Génova ha protagonizado en las últimas semanas casos de homicidio donde el reciente se presentó el fin de semana con arma de fuego por lo que avanzan las respectivas investigaciones.

Más información Martes 15 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El alcalde de la localidad cordillerana, Diego Fernando Sicua evidenció que es alta la preocupación por este tipo de hechos de sangre y por eso vienen trabajando de la mano con la fuerza pública para hacerle frente a la problemática.

Afirmó que realizaron un consejo de seguridad extraordinario con el fin de analizar la situación entendiendo que hace más de un año no se registraban estos hechos delictivos y la principal hipótesis de los registrados en los últimos días es relacionada con el tráfico de estupefacientes.

Especificó que a pesar de lo anterior es clave profundizar en las investigaciones para determinar los motivos de estos hechos y esclarecerlos, sin embargo, sostuvo que establecerán comandos situacionales y patrullajes para mitigar este impacto. Más de 150 homicidios se han registrado en el departamento en lo corrido del año.

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En Armenia, más de 100 damnificados del terremoto protestaron en las afueras de la alcaldía exigiendo que aceleren las revisiones de sus apartamentos afectados y que les entreguen subsidio de arrendamiento

Estamos hablando de dueños y arrendatarios del conjunto residencial Villa Ximena que desde el 10 de agosto no han podido volver habitar sus apartamentos por los daños provocados por el terremoto.

Por eso llegaron hasta las afueras de la plazoleta del CAM y realizaron un plantón pacífico esperando respuestas de la administración municipal

Una de las afectadas le relató a Caracol Radio “Estábamos en la alcaldía pidiendo colaboración para que nos solucionen lo de la visita de infraestructura. Porque están haciendo las visitas y las están haciendo muy esporádicamente. Fuera de eso van y visitan dos o tres apartamentos y al otro ya no van a visitar ninguno y somos 80. O sea, que eso se nos va a demorar mucho más en ese informe de infraestructura. Eso era lo que estábamos solicitando.

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Además, expone la damnificada “Estábamos solicitando los subsidios de arrendamiento. Porque pues la verdad hay mucha gente que en este momento está solicitando sus subsidios y tercero es que las ayudas no están llegando casi. Llegaron los primeros 15 días hasta los 20 días y de ahí para acá no han llegado ayudas.

Entonces resulta que esas ayudas que llegaron se les hacían mercados a todas a todos los propietarios y a los inquilinos, o sea, normal. Se les entregaba a 80 personas, o sea, que no quedó mucho abastecimiento de ayudas tanto de alimentos como de implementos de aseo.

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75 personas permanecen en el albergue de Armenia tras el terremoto, líderes advierten que la cifra puede aumentar por el riesgo de colapso de edificaciones a raíz de la visita de expertos

El albergue está ubicado en el coliseo del Sur de la ciudad y fue acondicionado para brindar la atención correspondiente a quienes resultaron damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Jorge Rodas quien lidera el proceso resaltó que actualmente cuentan con 75 personas, pero enfatizó que puede aumentar la cifra ya que tras la visita de ingenieros a varias edificaciones se constató el riesgo de colapso.

Asimismo, señaló que han realizado el acompañamiento psicosocial, en oportunidades laborales y a menores de edad en el área escolar.

Resaltó que son 45 familias están dentro del albergue tras cumplir un mes de la labor por lo que envío un llamado especial a la comunidad para que no paren de brindar las ayudas puesto que la labor de apoyo permanece en este lugar que acobija a quienes resultaron afectados por la contingencia.

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El alcalde James Padilla García explicó ante delegados de la ONU el trabajo interdisciplinario que ha realizado el gobierno municipal tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Con recursos propios, la administración municipal puso en marcha el plan de recolección de escombros (cerca de 1.600 m³ a la fecha) y su disposición técnica en la zona establecida desde los primeros días de la emergencia; apropió $1.000 millones para la recuperación económica de pequeños empresarios y comerciantes, distribuyó las ayudas humanitarias llegadas a la ciudad para atender a las poblaciones vulnerables en todas las comunas y se unió a las campañas locales de apoyo a la economía circular.

“La recuperación física de la ciudad se hará teniendo en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial vigente y el cumplimiento estricto de la norma de sismo resistencia, como se establece para esta zona sísmica del territorio colombiano” concluyó el mandatario municipal

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En medio de la contingencia derivada por el terremoto del pasado 10 de agosto uno de los sectores más golpeados es el comercial. Precisamente el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío Rodrigo Estrada evidenció la labor que realizan para acompañar a los comerciantes que resultaron afectados con el fin de impulsar la reactivación para fortalecer la dinámica económica.

Resaltó que en alianza con Comfenalco y la alcaldía de Armenia establecieron un fondo que permite brindar apoyo a los comerciantes que resultaron afectados, pero fue claro que no es con dinero, sino que a través de un bono ellos pueden adquirir los elementos que perdieron para que logren empezar de nuevo apuntando a la reactivación.

Destacó que a más de 53 tiendas les han logrado organizar puesto que muchas dañaron las vitrinas y han también ayudado con el tema de las tejas puesto que el daño en el techo fue una de las afectaciones más significativas en medio del terremoto.

“Por ejemplo, el sector de cafés, es un sector que sufrió mucho porque se les quebró todas las vajillas, todo eso. Muchas tiendas, todas sus vitrinas dañadas, también tenemos más de 53 tiendas, son un dato pues pequeño que me acuerdo que le hemos organizado. Mucha teja, el techo fue algo que afectó bastante”, mencionó.

Enfatizó que tendrán una campaña de la mano con Fontur para incentivar la visita de los ciudadanos al Quindío puntualmente a los parques temáticos que operan con normalidad entendiendo que al departamento llegan a visitar los parques temáticos y a visitar los municipios.

Dijo que desde la entidad están enfocados en reabrir que es clave para fortalecer la economía del sector comercial, turístico del departamento que ha sido impactado por la actual contingencia.

Uno de los llamados que realizó a los ciudadanos es a apoyar lo local, a comprarle a los comerciantes del departamento porque es una forma de ayudar con la reactivación.

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Fue claro que lo anterior es tan importante que con los bonos que han entregado de apoyo a los comerciantes los redimen en establecimiento del departamento lo que es fundamental para la dinámica comercial y económica.

Manifestó que están a la espera de que el gobierno Nacional brinde los alivios correspondientes para los comerciantes que han resultado afectados porque considera debe establecerse como en pandemia un apoyo relacionado con la nómina, la renta y el tema de IVA para disminuir las cargas en estos momentos.

“Fundamental, que estamos esperando, algo parecido cuando se dio la pandemia, que se va cómo les ayuda algunos empresarios en tema de nómina, cómo les ayuda algunos empresarios en tema de renta, cómo logramos algunas inversiones, cómo logramos incentivos tributarios nacionales en el tema turístico, por ejemplo, el tema del IVA. Hay temas que ya se plantearon, que estamos todos unidos, los gremios del Quindío, los gremios nacionales, fundamentalmente nos están ayudando los gremios nacionales a que el gobierno saque esas medidas que todavía no han salido”, destacó.

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16.000 metros de pasto se consumieron por un incendio forestal en Armenia que al parecer fue provocado, varios animales silvestres resultaron afectados

La conflagración se presentó en un lote contiguo al barrio Salvador Allende bajo al norte de la ciudad en la tarde del martes 15 de septiembre.

El teniente Juan Diego Herrera del cuerpo de bomberos de Armenia entregó el reporte “a las 16:40 horas se presentó un incendio forestal en el sector de Salvador Allende bajo. Allí las unidades del Cuerpo de Bomberos de Armenia atendieron la emergencia y controlaron el incendio en área de aproximadamente 16,000 m2.

Y agregó “la emergencia fue atendida por ocho unidades del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Armenia, asimismo con el apoyo de algunas unidades de la Defensa Civil eh y la Policía Nacional y personal de la CRQ, por cuanto hubo un animalito que salió afectado y estas personas pues lógicamente lo llevaron para un tratamiento y para una valoración con veterinario, las causas pues lamentablemente tenemos que decirle, generalmente es negligencia humana. Es personas que generan o provocan este tipo de incidentes por alguna razón.

El bombero agregó “Le pedimos solidariamente a las personas que eviten realizar quemas en sectores en donde haya alta vegetación o gran cantidad de vegetación, porque esto se genera un riesgo de incendio para las propiedades que se están ubicadas en algunos sectores urbanos de la ciudad o del municipio”

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Un guatín fue uno de los animalitos que resultó afectado por las llamas el teniente Juan Diego Herrera de los bomberos y el llamado “la falta de cultura, la falta de amor por lo que es la flora y la fauna, lo que podemos generar nosotros cuando hacemos quemas. Mire este animalito, es un guatín. Y es triste ver que un animalito y una especie de esta o cualquier especie esté siendo afectada por la falta de conocimiento, la negligencia y la falta de sentido de pertenencia, de sentido común de nosotros los seres humanos. Este es el motivo por el cual nosotros le pedimos a las personas que eviten realizar quemas.

Tenemos que sensibilizar a la comunidad que por favor evitemos las quemas porque mire el daño tan grande que le estamos haciendo a la flora y a la fauna, a la fauna silvestre. Son cientos de animalitos que resultaron afectados. Y la verdad pues es triste y lamentable ver una imagen como esta, relató el bombero.

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Ante la Asamblea del Quindío, la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) presentó las acciones que viene adelantando para la gestión, protección y seguimiento del recurso hídrico en el departamento.

Durante el encuentro, con la participación de diputadas, diputados y ciudadanía, se resolvieron inquietudes sobre las competencias de la autoridad ambiental en temas como las concesiones de aguas superficiales y subterráneas, el control de vertimientos, la restauración ecológica y la protección de las fuentes hídricas.

También se explicó, de manera clara, cómo funcionan los procesos técnicos y jurídicos para el otorgamiento de permisos ambientales y cómo la CRQ realiza el seguimiento al uso adecuado de nuestros recursos naturales

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Empresas Públicas de Armenia EPA participó en el Foro por la Sostenibilidad del Agua en el departamento del Quindío, realizado por la Asamblea Departamental, un espacio en el que EPA presentó el trabajo que desarrolla para garantizar la sostenibilidad, disponibilidad y calidad del recurso hídrico para los habitantes de Armenia, desde la protección de la cuenca alta hasta la prestación del servicio en Armenia.

Durante su intervención explicaron el proceso integral que comprende la captación desde la cuenca alta, el tratamiento, la distribución y la prestación del servicio de acueducto en el municipio.

Uno de los principales temas abordados fue la protección de las fuentes abastecedoras. EPA explicó las acciones que adelanta en los predios ubicados en la cuenca alta, en el municipio de Salento, donde se desarrollan procesos de reforestación y siembra de especies como parte de las estrategias orientadas a la conservación de los ecosistemas y la protección del recurso hídrico que abastece a Armenia.

El encuentro también permitió abordar los retos asociados al crecimiento y la parcelación de predios en el área rural. Desde la Subgerencia Técnica de EPA se explicó el proceso para determinar las disponibilidades, viabilidades y condiciones para la aprobación de nuevos usuarios, especialmente en sectores rurales.

Para ello, la Empresa realiza visitas y evaluaciones técnicas que permiten establecer las condiciones bajo las cuales es posible otorgar disponibilidad y, posteriormente, garantizar la prestación definitiva del servicio de acueducto, atendiendo las condiciones técnicas y la capacidad del sistema.

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Con el propósito de preparar a la ciudadanía frente a la nueva medida adicional de restricción de pico y placa que comenzará a operar el próximo lunes 21 de septiembre en el sector norte de la ciudad, la Secretaría de Tránsito y Transporte adelanta durante esta semana diferentes jornadas de socialización y sensibilización.

Las actividades estarán a cargo del personal del grupo de Educación Vial, que durante los días miércoles, jueves y viernes realizarán recorridos por toda la zona objeto de la nueva restricción, llevando información a los establecimientos comerciales, habitantes y demás usuarios de este importante sector de la ciudad.

El Secretario de Tránsito y Transporte, Daniel Jaime Castaño Calderón, explicó que este trabajo busca que la ciudadanía conozca con anticipación la medida entendiendo que su propósito principal es contribuir a mejorar las condiciones de movilidad.

El Secretario también hizo un llamado a los conductores para evitar estacionar vehículos y motocicletas de manera indebida: “es importante que puedan entender que un vehículo, una moto que quede mal estacionada, así sea por unos segundos, va a generar un impacto negativo en la movilidad. Necesitamos el compromiso de todos los conductores y de todos los ciudadanos para que este plan de contingencia resulte de la mejor manera para toda la ciudadanía”, puntualizó el secretario.

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El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, lideró en la Alcaldía de Filandia la socialización del proyecto de mejoramiento de la vía Filandia–Cruces, una iniciativa clave para la conectividad del norte del departamento.

Durante el encuentro, el mandatario explicó que esta intervención, que tiene una inversión de 27 mil millones de pesos, hace parte del Contrato de Obra 008 de 2026, enmarcado en el proyecto de mejoramiento de vías secundarias, y que su adjudicación se había realizado meses antes del sismo del 10 de agosto.

Por ello, reiteró que no era posible detener su ejecución, subrayando que el Gobierno departamental debe avanzar en los proyectos ya aprobados, al tiempo que atiende la emergencia.

La intervención contempla la rehabilitación de 6,375 kilómetros de vía, mediante la recuperación de losas en concreto deterioradas y la aplicación de carpeta asfáltica, además de obras de drenaje y señalización. El plazo estimado de ejecución es de 15 a 16 meses.

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El proyecto del nuevo hospital del municipio de Salento está en fase 3 y a la espera de recursos del orden nacional

El alcalde del municipio de Salento, Santiago Ángel Morales se refirió al proyecto del nuevo hospital de San Vicente de Paul que está radicado en fase 3 y en el Ministerio de Salud.

Explicó que ya enviaron las correcciones y están a la espera de la respuesta correspondiente de lo que subsanaron para lograr avanzar en la materialización del proyecto. Resaltó que es un proyecto que abarca una inversión de 17 mil millones de pesos por lo que es fundamental el apoyo del gobierno nacional entendiendo que como municipio no se tiene el recurso correspondiente.

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Avanza el retorno a clases presenciales de estudiantes de la universidad del Quindío, por ejemplo, estudiantes de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes y de la Licenciatura en Educación Infantil, en el colegio INEM. En la Normal Superior, la Licenciatura en Lenguas Modernas con Énfasis en inglés y francés también retomó sus actividades académicas, mientras que Medicina lo hizo en el Gimnasio Contemporáneo.

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Después de un mes de estar cerrado debido a las afectaciones por el terremoto, el Centro Comercial Portal del Quindío en Armenia reabrió sus puertas al público, el tercer nivel no está habilitado aún, pero los demás espacios, la zona de comidas, los locales comerciales, gastronómicos, plataformas, supermercado están habilitados en este tradicional punto de encuentro de la ciudad.

Las salas de cine no están habilitadas, pero se espera que prontamente puedan estar nuevamente al servicio de la comunidad.

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La Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia recibió nuevamente a los estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ), completando así el proceso de retorno a la presencialidad tras el terremoto.

El retorno comenzó el pasado 7 de septiembre, cuando las sedes Central y Norte reabrieron sus puertas para el regreso gradual de los diferentes programas académicos. Con la incorporación de MVZ a las actividades presenciales, se completa esta etapa de reencuentro con la comunidad universitaria.

La Ciudadela del Saber La Santa María está preparada para continuar siendo escenario de formación y experiencias significativas.

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Luto en la sociedad cívica de Armenia y el Quindío, a los 88 años de edad falleció Lucy Betancourt de Palacio, madre del exministro de salud Diego Palacio Betancourt, fue mujer CAFAM en 1999, integrante de la junta nacional de la Cruz Roja y durante 26 años presidenta de la Cruz Roja en el Quindío, una dama cívica y que recibió varios reconocimientos por su labor.

Desde Caracol Radio Armenia enviamos un abrazo solidario y de condolencias a la familia de Lucy Betancourt por este sensible fallecimiento.

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En deportes, El patinador quindiano Juan Diego Yépez volvió a subir a lo más alto del podio al conquistar la medalla de oro en los 1.000 metros de la Segunda Válida Nacional Puntuable de Mayores, disputada en Guarne, Antioquia

Yépez, campeón mundial y clasificado a la Selección Colombia, también ocupó la quinta casilla en los 200 metros y terminó octavo en la prueba one lap, luego de sufrir una caída en la que, afortunadamente, no presentó ninguna afectación grave. La competencia le sirvió como preparación para el Campeonato Mundial de Patinaje, que se disputará en octubre en Asunción, Paraguay.