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17 sep 2026 Actualizado 14:18

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Armenia

Capturan al presunto responsable de la muerte de una turista holandesa en Salento, Quindío

En las últimas horas fue capturado el presunto responsable de la muerte de la turista holandesa Marlies Minke Genz de 41 años de edad en zona rural de Salento

Turista holandesa (Redes Sociales) y municipio de Salento (Caracol Radio Armenia)

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Las autoridades del Quindío han confirmado que en las últimas horas fue capturado el presunto responsable de la muerte de la turista holandesa Marlies Minke Genz de 41 años de edad en zona rural de Salento.

Recordemos que el caso se registró en el mes de mayo de este año donde se había reportado la desaparición de la turista y luego fue encontrada sin vida.

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Además, la gobernación del Quindío luego de lamentar la muerte de la ciudadana de nacionalidad holandesa que fue encontrada sin vida y al parecer con signos de violencia por eso con el fin de avanzar en la investigación e identificar a los responsables, la administración departamental ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información veraz y oportuna.

Según la información del portal Periodismo Investigativo el presunto victimario de nacionalidad venezolana, hurtó elementos a su víctima entre ellos sus audífonos (AirPods) y después huyó hacia Medellín, en donde los vendió, pero extrañamente regresó a Salento, sin percatarse que esta evidencia del hurto orientó a los investigadores del CTI para seguirle el rastro.

Se espera que en las próximas horas se realicen las audiencias preliminares, las autoridades entreguen detalles de esta captura.

Es importante anotar que el CTI de la Fiscalía es quien asume el caso, aunque contó con el acompañamiento de la Policía Nacional.

Vanessa Porras Valderrama

Vanessa Porras Valderrama

Comunicadora social-Periodista de la Universidad del Quindío (2016). Trabajó en la Súper Estación cubriendo...

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