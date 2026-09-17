Jueves 17 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Centro Comercial Portal del Quindío, reabrió sus puertas luego de un mes de cierre por el terremoto. Foto: Adrián Trejos

Armenia

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La Asociación del transporte terrestre intermunicipal advierte que más de un millón de pasajeros dejaron de movilizarse en las zonas afectadas por el terremoto

Tras más de un mes del terremoto el transporte terrestre intermunicipal enciende las alarmas por el impacto que se ha generado para el sector.

Las cifras comparativas entre el 10 de agosto y el 9 de septiembre de 2026 frente al mismo periodo de 2025 evidencian la magnitud de la caída: los terminales de Buga, Manizales, Pereira, Tuluá, Cali y Armenia pasaron de 2,48 millones a 1,39 millones de pasajeros, una disminución del 43,6 %.

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Precisamente en su visita al Quindío, el Vicepresidente de la Asociación para el desarrollo integral del transporte terrestre intermunicipal ADITT, Camilo García evidenció la complejidad de la situación puesto que se ha perdido conectividad en las zonas afectadas por el terremoto generando un impacto económico muy alto para las empresas.

Resaltó que actualmente la reducción de despachos es del 47% lo que refleja la pérdida de conectividad, los deseos de viaje y la dinámica económica muy asociada a los municipios en los departamentos de Risaralda y Caldas donde la afectación fue mayor que en el Quindío. Dio a conocer que han perdido más de un millón de pasajeros en un mes por eso es clave la reactivación económica.

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En ese mismo sentido envío un llamado al gobierno nacional con el fin de que se generen las acciones concretas que permitan mitigar la afectación tras el terremoto.

Considera urgen soluciones con temas relacionados con trámites operativos y la reactivación de la demanda que es lo importante para generar el plan de choque que permita superar la contingencia actual.

Considera se ha generado presencia para lo inicial que es la intervención para la infraestructura en cuanto a puentes, vías, sin embargo, considera el tema del servicio no ha tenido la atención suficiente.

Finalmente, en el hotel Las Camelias del municipio de Montenegro se lleva a cabo el congreso de transporte y turismo que reúne a las de 500 empresarios del sector. El vicepresidente, Camilo García informó que es un encuentro que permite analizar la dinámica con el nuevo gobierno y apuntando a la reactivación económica puesto que un congreso de tal magnitud permite fortalecer la economía del municipio.

Explicó que además del tema del terremoto y las implicaciones que ha generado para el transporte intermunicipal, estarán sobre la mesa temas como el proyecto a la reforma del código nacional de tránsito y el régimen de fotomultas que está siendo evaluado por el actual gobierno.

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El alcalde de Montenegro, Gustavo Pava a través de un video en redes sociales hizo un llamado al Ministerio de Educación, en cabeza de la ministra Ilva Myriam Hoyos, a la Gobernación del Quindío y al mismo Gobierno Nacional, para que los ayuden con la dotación de 70 carpas para los siete colegios más afectados del municipio por el terremoto.

El mandatario añadió “No podemos hacer esto solos, el presupuesto no es suficiente y tenemos las pólizas activadas para temas de demolición y reconstrucción. Nuestros niños, niñas y adolescentes deben volver a compartir, a la educación presencial y es necesario que este mensaje se replique para que seamos escuchados de forma urgente.

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El alcalde señaló “Necesitamos 70 carpas para los colegios Instituto Montenegro, Fundadores, Jesús Maestro, Goretti, Marco Fidel Suárez. Así mismo vamos a poder llevar nuestros niños a los colegios y tener los colegios libres para poder comenzar la reconstrucción.

Y agregó “Estamos esperando que la aseguradora como Previsora realice el procedimiento para poder que comience a entregar la plata al municipio para comenzar a construir los colegios. Demoler, construir es lo que necesitamos, pero no tenemos la capacidad para comprar hoy 70 carpas especiales para educación, que necesitamos ventiladores, aires acondicionados, que hoy realmente necesitamos que nuestros niños vuelvan a los colegios, pero que sea en medio de carpas para comenzar la reconstrucción totalmente normal”

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La Personería de Armenia solicitó celeridad para definir la ruta que permita reconstruir viviendas afectadas por el terremoto

En efecto la personera de la ciudad, Juliana Victoria Ríos indicó que es fundamental trabajar con mayor celeridad puesto que los afectados no tienen claridad lo que pasará con sus hogares tras el sismo del pasado 10 de agosto.

Especificó que con base a lo anterior la preocupación de los damnificados a quienes les manifestaron en un primer momento que su vivienda no se puede habitar, aún no saben si se debe demoler y si es así quien asumirá el costo del proceso.

Además, destacó que otro de los puntos está relacionado con el subsidio del orden nacional o el municipal para la reconstrucción de viviendas afectadas por lo que no se ha socializado con la comunidad la ruta para dicha intervención.

Fue clara que no desconoce que la administración municipal ha trabajado desde el primer momento de la emergencia, pero considera es fundamental definir la ruta para que los afectados tengan claro las ayudas del gobierno nacional y municipal.

Añadió que la alcaldía de la ciudad tiene planteado presentar un proyecto de acuerdo ante el Concejo Municipal para apropiar 34 mil millones de pesos para la atención de la emergencia.

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En las últimas horas fue capturado el presunto responsable de la muerte de la turista holandesa Marlies Minke Genz de 41 años de edad en zona rural de Salento.

Recordemos que el caso se registró en el mes de mayo de este año donde se había reportado la desaparición de la turista y luego fue encontrada sin vida. Incluso las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta 30 millones de pesos para esclarecer el hecho.

Según información del portal Periodismo Investigativo el presunto victimario de nacionalidad venezolana, hurtó elementos a su víctima entre ellos sus audífonos (AirPods) y después huyó hacia Medellín, en donde los vendió, pero extrañamente regresó a Salento, sin percatarse que esta evidencia del hurto, orientó a los investigadores del CTI para seguirle el rastro.

Se espera que en las próximas horas se realicen las audiencias preliminares, las autoridades entreguen detalles de esta captura.

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Vacaciones de joven quindiano terminaron en tragedia en México

Un verdadero drama viven en Armenia los familiares de Leonardo Múnera Martínez, de 40 años de edad biólogo egresado de la Universidad del Quindío, que murió en una playa en México.

Según la información entregada por familiares al medio Eje Alternativo, el joven perdió la vida mientras se encontraba de paseo junto a su novia y un grupo de amigos en la playa El Diamante, en Acapulco, México.

Y describen en el portal informativo “de acuerdo con la información conocida, una de las mujeres que hacía parte del grupo fue arrastrada por la corriente, ante lo cual Leonardo intentó auxiliarla. Ambos fueron rescatados del agua, pero pese a los esfuerzos por reanimarlo, Leonardo Múnera no logró sobrevivir”

Los familiares desde Armenia adelantan las gestiones necesarias para la repatriación del cuerpo, con el acompañamiento de la Cancillería colombiana.

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La implementación de jornadas nocturnas en el centro y norte de la ciudad, y que hacen parte del Plan Comercio Seguro, tuvo como balance la recuperación de una motocicleta, la verificación de 327 antecedentes a ciudadanos y la incautación de 75 armas.

La estrategia, liderada por la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, impulsa un trabajo articulado con el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Ccaq, con el propósito de fortalecer las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana.

Durante las jornadas se desarrollan patrullajes, recorridos, controles, registros y verificaciones de identidad, así como acciones preventivas orientadas a evitar la comisión de delitos y fortalecer la presencia institucional en esta zona de alta actividad comercial.

De igual manera, se adelantan acciones de control y recuperación del espacio público, incluyendo intervenciones relacionadas con personas en situación de calle, de acuerdo con las competencias de las autoridades.

Durante el fin de semana, las acciones se desarrollaron entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m., en diferentes sectores del centro y norte de Armenia, como parte de una estrategia que busca ampliar de manera progresiva la presencia institucional y fortalecer la cobertura de vigilancia y control en la ciudad.

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El Juzgado 26 Laboral del Circuito de Bogotá admitió la acción de tutela presentada por el representante a la Cámara por el Quindío del Pacto Histórico, Miguel Grisales, contra el Ministerio de Agricultura y su ministro, Indalecio Dangond.

La acción busca que se garantice el uso de las palabras *campesina, campesino, campesinado y reforma agraria* dentro del lenguaje institucional del ministerio, al considerar que su exclusión podría vulnerar el derecho reconocido en el artículo 64 de la Constitución Política, que establece una protección especial para las y los campesinos.

Con la admisión de la tutela, el juzgado dará trámite a la acción y estudiará los argumentos planteados frente al uso del lenguaje institucional y la protección constitucional de la población campesina.

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El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, lideró una mesa de trabajo con el presidente de la aerolínea Satena, Mateo Arjona, y representantes de la Administración Departamental, en la que se presentó el panorama actual del departamento y del Aeropuerto Internacional El Edén, así como las oportunidades de crecimiento económico, generación de empleo, atracción de inversión y llegada de visitantes que hoy tiene el territorio.

Durante el encuentro, la secretaria de Turismo, Industria y Comercio, Juana Camila Gómez Zamorano, planteó a Satena alternativas para fortalecer la operación desde y hacia el aeropuerto El Edén, entre ellas nuevas frecuencias y horarios más competitivos, así como la posibilidad de que Armenia se articule a la red nacional de conexiones de la aerolínea que a la fecha no opera en el departamento.

La funcionaria resaltó que existe una voluntad conjunta entre la Gobernación, la Alcaldía de Armenia, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío y los gremios para promover acciones que generen demanda y contribuyan a consolidar nuevas operaciones aéreas.

La aerolínea, realizará la revisión de cifras, estadísticas y condiciones técnicas del aeropuerto, para posteriormente retomar la mesa de trabajo y analizar las alternativas para el departamento.

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En Armenia se han registrado temperaturas de hasta 34 grados centígrados, así lo revelan datos del IDEAM y de La red hidrometeorológica que administra la Universidad del Quindío

El 11 de junio, el IDEAM confirmó la presencia de condiciones asociadas al fenómeno de El Niño en Colombia. Desde esta fecha, la Universidad del Quindío inició un registró sistemático del comportamiento climático del departamento para analizar la esta fase cálida a través de su red de 15 estaciones hidrometeorológicas.

Este monitoreo, que se extendió hasta el 7 de septiembre, fue presentado ante la cuarta sesión de la Mesa Técnica para la Prevención y Atención del Fenómeno de El Niño, convocada por la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Gobernación del Quindío.

Entre los hallazgos del período junio-septiembre, el informe identificó, en momentos concretos, ocho puntos simultáneos en el departamento con temperaturas superiores a los 30 °C, incluso en zonas ubicadas a 1946 metros de altitud sobre el nivel del mar. También documentó un período de 48 días sin precipitaciones en el sector de Hojas Anchas, en Circasia.

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Para dimensionar lo que esto significa, el IDEAM reportó en su boletín del 10 de septiembre que Armenia registró una temperatura máxima de 34,6 °C durante los primeros días de ese mes, superando en 6,38 °C su media mensual multianual.

Es importante precisar que se trata de un pico máximo registrado en una jornada específica, no de una temperatura promedio sostenida. La temperatura media de Armenia en septiembre, según las series históricas, se ubica alrededor de los 22 °C. Lo relevante no es el número aislado, sino la señal que confirma: el territorio se está calentando y los puntos de calor se están multiplicando.

La red hidrometeorológica que administra la Universidad del Quindío, entregada oficialmente en diciembre de 2025, se ha convertido en una herramienta pública de fácil acceso.

“Esta plataforma es una herramienta informática que va a estar monitoreando permanentemente datos climáticos de 15 puntos del Quindío, lo que va a permitir que el departamento pueda empezar a tomar decisiones basadas en información”, señaló Faber Danilo Giraldo Velásquez, vicerrector de Investigaciones.

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El alcalde James Padilla García confirmó que la Administración Municipal está próxima a culminar el convenio de ejecución de obras de reposición y construcción de alcantarillados y colectores, con el cual se avanzará en la descontaminación de las fuentes hídricas del municipio, y el que ha contado con una inversión de $58.619 millones.

En consecuencia, el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Psmv, desarrollado mediante un convenio interadministrativo con Empresas Públicas de Armenia, EPA, registra un 97,9 % de avance físico con corte al 15 de septiembre de 2026, mientras que 24 de los 27 tramos contemplados ya fueron finalizados al 100 %, con presencia de intervenciones en las diferentes comunas de la capital quindiana.

“Con este avance del 97,9 %, le estamos cumpliendo a Armenia con un proyecto que durante años estuvo represado, por eso cada tramo de este plan de saneamiento que entregamos es una fuente hídrica menos contaminada y un barrio con mejores condiciones sanitarias”, recalcó el alcalde Padilla García.

Entre tanto, tres frentes permanecen en ejecución y avanzan hacia su culminación. El colector Providencia, en la comuna 10, registra un 86 % de avance; en el barrio Ciudad Dorada etapa 1, en la comuna 3, alcanza el 70 %; y en el barrio Siete de Agosto, en la comuna 5, presenta un avance del 95 %. Con estos trabajos, el convenio avanza hacia la culminación de los 27 tramos contemplados, consolidando una intervención que tiene presencia en las diferentes comunas de la ciudad.

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Comunidad afectada por las obras en la vía Comfenalco – La Paila hace un llamado urgente, desde autopistas del café anunciaron que suspenderán las intervenciones mientras evalúan el manejo de tráfico

Residentes, comerciantes, empresarios y trabajadores del sector dieron a conocer la situación que enfrentan desde hace varios meses por las obras en este corredor vial.

Una de las afectadas señaló “Entendemos que las obras son necesarias y no nos oponemos a ellas. Nuestra preocupación es la prolongación de los trabajos, los constantes Pare y Siga y las largas congestiones, que están afectando la movilidad de residentes, estudiantes y trabajadores, pero especialmente a los comerciantes y empresarios de la zona.

Muchos clientes están dejando de visitar estos establecimientos debido a los tiempos de espera, generando disminución en visitantes, ventas e ingresos y poniendo en riesgo algunos negocios y empleos.

Por ello, solicitamos a las entidades responsables acelerar las obras, ampliar las jornadas de trabajo y evaluar jornadas nocturnas cuando sea técnica y legalmente posible, con el fin de reducir el tiempo de intervención.

Necesitamos respuestas claras sobre el cronograma de terminación, cuánto continuarán los Pare y Siga, qué medidas se están tomando para disminuir la congestión y cómo se está mitigando el impacto económico sobre los negocios del sector.

No estamos pidiendo que las obras se detengan. Estamos pidiendo que se terminen, puntualizo una de las afectadas.

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Desde Caracol Radio Armenia consultamos a Autopistas del café que son los responsables de estas obras, y a través de un comunicado han respondido al llamado de la comunidad y han anunciado de suspensión de obras en el tramo denunciado.

En el documento señalan “En Autopistas del Café estamos atentos a la situación de movilidad que se viene presentando en el sector Club Campestre–La Paila y entendemos las inquietudes de quienes viven, trabajan o tienen sus negocios en la zona.

Actualmente adelantamos una renovación integral del pavimento, una intervención de gran magnitud que busca mantener la vía en óptimas condiciones y brindar mejores condiciones de seguridad y servicio para todos los usuarios. Sabemos que estos trabajos han generado dificultades en la movilidad y agradecemos la paciencia y comprensión que ha tenido la comunidad.

Y agregó “Es por esto que se tomó la decisión de suspender el tramo que actualmente está en ejecución y posteriormente trasladar los equipos a otro sector, mientras avanzamos en la definición de un esquema de manejo de tránsito que permita retomar los trabajos en este punto en mejores condiciones de movilidad para todos, buscando reducir los tiempos de espera y las afectaciones para la comunidad. Este esquema será socializado antes de retomar las intervenciones”

Nuestro compromiso es continuar avanzando en las obras de manera responsable, escuchando a la comunidad y tomando las medidas necesarias para reducir su impacto en la movilidad y en las actividades del sector.

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Después de un poco más de un mes del movimiento telúrico que sacudió de manera devastadora a varios departamentos del país, los departamentos que tuvieron mayor afectación como Risaralda, Valle, Caldas, Chocó y Quindío, empiezan a retomar la normalidad la atención de usuarios de la Nueva EPS con algunas restricciones debido a los riesgos estructurales que aún persisten en varias edificaciones.

De esta manera, ya la atención administrativa se viene garantizando en las diferentes ciudades. En Quindío, la novedad actual está en el cierre de la Oficina del Régimen Subsidiado de Armenia de la carrera 16 No. 2 norte – 43, que por la afectación pasó a la oficina del Contributivo en la Calle 4 norte No. 13-121.

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La Alcaldía de Armenia inició la planeación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, para el año 2027, durante la reunión del Comité Territorial en el que se avanzó en la aprobación y caracterización del programa, con el propósito de garantizar su operación desde el primer día del calendario escolar de la próxima vigencia.

De acuerdo con la estrategia presentada, se iniciará con el proceso contractual mediante una planificación anticipada que permita definir oportunamente los aspectos técnicos, administrativos y presupuestales necesarios para la prestación del servicio durante 2027.

Durante esta etapa también se revisan aspectos relacionados con los costos, las minutas, los restaurantes escolares y el menaje requerido, entre otros componentes que hacen parte de la operación del programa.

“Tenemos un compromiso ineludible con nuestros niños, niñas y jóvenes: que el PAE mantenga los estándares de calidad que espera la comunidad educativa y que continúe siendo un servicio oportuno, eficiente y con sentido social. La planeación que adelantamos desde ahora responde precisamente a esa responsabilidad de hacer las cosas bien y garantizar un PAE de excelencia”, afirmó Antonio José Vélez Melo, secretario de Educación Municipal.

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En la jornada participaron la Contraloría, la Personería, la Procuraduría, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío, Suteq; las secretarías de Hacienda y Salud, el equipo presupuestal, la Dirección Jurídica y representantes del equipo encargado del PAE.

Con esta planificación anticipada, la Administración Municipal busca que el proceso contractual avance con los tiempos necesarios para que la alimentación escolar esté garantizada desde el inicio de las clases en 2027, en beneficio de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Armenia.

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Empresas Públicas de Armenia EPA continúa haciendo un llamado a la ciudadanía para fortalecer las buenas prácticas en el manejo de los residuos y contribuir al cuidado de los espacios públicos de la ciudad.

El Parque Sucre, uno de los lugares más representativos de Armenia y un punto de encuentro para ciudadanos, visitantes y comerciantes, sigue registrando la presencia de residuos dejados de manera inadecuada, pese a los diferentes llamados realizados para mantener limpio este espacio.

Desde EPA se recuerda que la limpieza de la ciudad no depende únicamente de las labores de recolección. Si bien la empresa desarrolla diariamente sus actividades para garantizar la prestación del servicio de aseo, la colaboración de la comunidad es fundamental para evitar que las basuras terminen en andenes, zonas verdes, calles y demás espacios de uso público.

Una bolsa, un vaso, una botella o cualquier otro residuo que sea dejado en el lugar equivocado afecta la imagen del sector y puede convertirse en un problema para todos.

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Hoy jueves 17 de septiembre comenzarán en Armenia las primeras actividades del proyecto Hágale!, financiado por The Global Fund, supervisado por el Mecanismo Coordinador de País (MCP) y ejecutado por Profamilia Colombia como receptor Principal.

Fundación Plataformas participará en su implementación territorial para acercar a las comunidades información, educación y herramientas de prevención y autocuidado.

La estrategia propone hablar de sexualidad desde el placer, la autonomía y el cuidado, facilitando el acceso a información sobre prevención del VIH y otras ITS, así como a herramientas como pruebas rápidas de VIH y sífilis, condones y lubricantes, de acuerdo con las rutas y servicios disponibles.

La jornada se cumplirá en la zona peatonal de la Universidad del Quindío de 3:00 p. m. a 7:00 p. m.

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Este jueves 17 de septiembre la gobernación del Quindío desarrollará la socialización del Contrato de Obra 006 de 2026, correspondiente a las intervenciones proyectadas para el sector Baraya–Puerto Samaria, en el municipio de Montenegro.

La jornada se llevará a cabo este 17 de septiembre, a partir de las 2:00 p. m., en la finca Villa Valentina, ubicada en la vereda El Castillo, espacio en el que la comunidad podrá conocer de primera mano los detalles de las obras, sus alcances y cada una de las acciones contempladas dentro de este importante proyecto vial.

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El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, otorgó la distinción “Botón Embajador del Paisaje Cultural Cafetero” a María Fernanda Fernández Granada, en reconocimiento a su liderazgo social, vocación de servicio y constante promoción del departamento en el exterior.

Radicada en Miami, Estados Unidos, Fernández Granada se ha consolidado como una aliada estratégica para la región al impulsar programas de becas gratuitas de inglés que fortalecen las competencias educativas y laborales de los jóvenes locales

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Hoy en el hotel Combia en Calarcá continúa el Encuentro de Turismo Gastronómico “Saberes y Sabores” del Paisaje Cultural Cafetero, con el foro “Los retos de la gastronomía en la región del Paisaje Cultural Cafetero colombiano” que contará con la participación de conferencistas nacionales e internacionales.

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En deportes, Indeportes Quindío impulsa el freestyle con los Intercolegiados e Interuniversitarios Asimétrico Eje Cafetero

Estas competencias se realizarán este viernes 18 de septiembre en el Museo de la Quindianidad, en La Tebaida, con la participación de jóvenes de colegios y universidades. La iniciativa busca fortalecer la cultura, el arte, la creatividad y el talento juvenil a través de una disciplina surgida de la cultura hip hop.

En los Intercolegiados se escogerán los ocho finalistas que representarán al departamento en la fase nacional y se coronará al campeón departamental de freestyle. Por su parte, en los Interuniversitarios Asimétrico Eje Cafetero se reunirán competidores de Pereira, Manizales y Armenia. El campeón clasificará a la fase nacional, donde se definirá al representante que llegará a Red Bull Colombia 2026.

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De otro lado, el director del Imdera, Wilson Herrera explico en redes sociales que las afectaciones que dejó el terremoto en el coliseo de gimnasia llevaron a suspender preventivamente las actividades en este espacio para cuidar a los deportistas.

El funcionario agregó “trabajamos para buscar soluciones que permitan reabrirlo en condiciones seguras y seguir formando a nuestros futuros campeones. A los deportistas y sus familias, gracias por su paciencia y comprensión.

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Finalmente avanzan los trabajos de adecuación en el estadio San José de Armenia con una inversión de $7.118.127.934,76 y cuyo plazo de ejecución es de 6 meses