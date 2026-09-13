Jardín Botánico del Quindío hace llamado SOS por falta de visitantes debido al terremoto

El mariposario uno de los atractivos del jardín Botánico del Quindío. Foto: Cortesía Jardín Botánico/ Caracol Radio

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El presidente del Jardín Botánico del Quindío, Alberto Gómez hizo llamado de SOS por este pulmón verde, ya que debido al terremoto no hay visitantes y los ingresos se vinieron a pique, ya ha tenido que despedir colaboradores.

Es la segunda vez en la historia reciente que el presidente del Jardín Botánico hace este llamado en el 2020 ocurrió una situación similar debido a la pandemia del COVID19 que estuvo por varios meses cerrado como consecuencia de las acciones para frenar los contagios, pero pudo superar la crisis.

En esta oportunidad desde el 10 de agosto cuando ocurrió el terremoto este pulmón verde ubicado en el municipio de Calarcá no ha recibido visitantes que es parte fundamental para sostener el jardín y los trabajadores que los espera con las alas abiertas.

Alberto Gómez Mejía, presidente y fundador del Jardín Botánico a través de un video en redes sociales hizo el llamado de SOS “a raíz del terremoto, hemos tenido unas dificultades grandes porque se colapsó el turismo en la región y no volvió casi nadie a visitarnos.

Este jardín funciona gracias a las contribuciones que las personas hacen cuando ingresan a la actividad. No tenemos recursos públicos que nos ayuden a la operación rutinaria del jardín. Y por esa razón, yo quiero pedirles que vuelvan, que nos visiten, que nos ayuden”

Cortesía Jardín Botánico del Quindío

Y agrega “El jardín, por la estructura en guadua, no sufrió mayor cosa, lo cual quiere decir que su mayor ayuda consiste en que vengan a visitarnos y que nos ayuden porque ya hemos tenido que terminar el contrato laboral de cerca la tercera parte del personal del jardín. Esta es una entidad muy meritoria, que ha recibido muchos reconocimientos nacionales e internacionales, pero que en este momento le necesitamos que ustedes nos den una mano” relata don Alberto Gómez.

Como ayudar

Nosotros tenemos árboles para vender, tenemos procesos de restauración ecológica para hacer, tenemos muchas actividades que ustedes nos contratan a nosotros para hacerlo, eso es una ayuda muy suficiente.

No estamos pidiendo que nos regalen nada, sino que nos den trabajo, que compren en las mariposas que nosotros vendemos, que compren los árboles que nosotros producimos, que nos ayuden de esa manera haciendo presencia precisamente en estos momentos críticos. Aquí los esperamos con las alas abiertas.

El Jardín Botánico del Quindío está ubicado en la Avenida Centenario #15-190, Calarcá-Quindío. Km 3 Vía al Valle.